發揮警探本色抽絲剝繭　侯友宜揭密新北影視經典場景

▲發揮警探本色抽絲剝繭，侯友宜歡迎大家一起來新北感受影視城市的魅力。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為宣傳新北影視城市形象，新北市長侯友宜重拾警探角色，發揮鷹眼辦案精神，循劇照中的蛛絲馬跡，帶領影劇迷挖掘膾炙人口的影視作品所暗藏的「城市密碼」，一一找出知名影視作品在新北的實際拍攝場景，邀請大家在暑假期間一起來新北市追星、追劇、追新北「影視朝聖之路」。

新北市協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心），今（8）日推出首支形象影片。特別邀請侯市長於片中重拾過去破案無數的探長本色，手持放大鏡，抽絲剝繭，找出一個個隱藏在新北市各區的經典場景，從現代都會景點到歷史文化古蹟，再到山林河畔，包括在台日票房表現亮眼的《青春18x2通往有你的旅程》男神許光漢與日女星清原果耶相約在平溪放天燈、獲金馬最佳女主角獎的《小曉》在深坑國小為戲特別搭造的紅色鳥籠、話題電影《周處除三害》中阮經天躲避警方追捕過程中行經的汐止觀光夜市、串流平台熱播影集《媽，別鬧了！》登上瑞芳茶壺山步道拍攝的取景地，以及膾炙人口的律政劇《最佳利益》在車水馬龍的板橋車站前場景，透過鏡頭讓世界各地影迷看見新北多元風情。

▲阮經天在電影《周處除三害》中飛奔躲避追捕，拍攝地點就在汐止觀光夜市及周邊道路。

侯友宜指出，影視協拍是一座城市軟實力的展現，新北市擁有適合拍攝各式題材的場景，也深具成為影視大城的潛力，期待藉由持續推展協拍服務，讓更多人看見並喜愛新北市，更期許越來越多人跟隨著影視作品中人物的腳步造訪新北。拍攝形象影片時，侯友宜一看到線索牆上滿布的地圖、報章新聞和照片，就回憶起擔任刑警時的經歷，提到大膽假設、小心求證，最終一一破案的過程。

新聞局長張愛晶表示，新北市是一座大型的天然攝影棚，同時擁有繁華的都市街景、美麗的山河海美景及豐富的人文風情，絕佳地理位置與便捷交通，也是座友善協拍城市，至今已經透過公私合力協助超過7,100件次影視拍攝，打造優良的影視創作環境，其中包括票房破億電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，毛毛與明翰談心的拍攝地就在三重的忠孝橋河堤及堤頂步道，還有《血觀音》、《斯卡羅》百年大宅的場景，就在板橋林本源園邸。

此外，新北市也是國際明星舉辦演唱會、粉絲見面會的首選地，像是日本天團YOASOBI、韓劇《淚之女王》女主角金智媛也接力來新北市新莊的Zepp New Taipei舉辦見面會，下半年包括韓國大勢獨立音樂廠牌DPR也宣布即將於12月28日在新北市工商展覽中心舉辦世界巡迴演唱會。

▲跟著電影《青春18×2 通往有你的旅程》到平溪放天燈，感受片中的浪漫氛圍。

為行銷新北之美，新聞局首創官方影視主題旅遊系列路線，三大主題影視朝聖之路：「經典星光大道」、「都會星光大道」及「青春山海線星光道」將知名影視作品取景地一網打盡。影劇迷只要透過「新北協拍中心」官網「影視朝聖之路」頁面，就能按圖索驥尋訪新北影視景點。

此次推出新一波形象影片，除藉此廣邀國內外影視團隊前來取景，更歡迎全台影劇迷們走讀新北探索影視作品中的場景，體驗影視作品帶來的感動，同時推出網路抽獎活動，參與民眾有機會免費參加都會星光大道深度影視導覽一日遊程，粉絲不但能來場新北影視巡禮，親臨經典電影、電視劇的拍攝場景，還可以與明星面對面，由金獎紅毯主持人、影視歌多棲的女星陳明珠與影劇迷當面暢聊新北影視拍攝秘辛，並可獲得免費電影票。想獲得第一手相關活動報名訊息，可持續關注「我的新北市」臉書粉專。

▲追隨侯市長腳步找尋電影《小曉》中那獨特的紅色鳥籠，原來就在深坑國民小學。