新北推動「節能E好宅」　榮獲亞太永續行動金獎

▲新北市副秘書長龔雅雯（左2）與臺北市副秘書長游適銘（右2）參觀亞太永續博覽會新北館。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣永續能源研究基金會今（8日）舉辦「2024亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，表揚各界在實踐永續發展目標上的成果，新北市政府今年度以「新北節能E好宅─幫助民眾選擇節能住宅」獲得「亞太永續行動獎─金獎」殊榮，副秘書長龔雅雯也在永續城市高峰會中發表「韌性淨零 永續新北」演說，展現新北市打造韌性永續城市的決心與階段性成果。

副秘書長龔雅雯表示，新北市於2020年率先簽署《氣候緊急宣言》，2021年侯市長宣示2050淨零目標，2022年8月發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，以務實積極的態度逐步邁向永續淨零。而新北市的溫室氣體排放量以住商、工業及運輸部門為主要來源，其中住商部門占約41%，該部門以「節能監控」、「節能改造」、「零碳電力」等三大策略，從建築物全生命週期來思考，目標建立零碳素養、營造淨零氛圍、制定有效淨零政策，從近零達到淨零。

▲新北市副秘書長龔雅雯8日在永續城市高峰會中發表「韌性淨零 永續新北」演說。

龔雅雯進一步表示，住商部門淨零實踐要從建築物整體的能效管理著手，了解建築物實際用電情形，才能制定有效節電政策與方法。新北市率全國之先於2022年3月推出「節能E好宅」計畫，以公設能源使用密度大小給予建物能效分級（三星級至六星級），並透過與房仲業者合作，於房仲網站及新北市環保局網站揭露建物能源效率資訊，提供民眾購屋租屋時參考，能選購能源效率較佳的住宅；環保局也提供一條龍節電輔導服務及補助計畫，給予社區管委會節電診斷、節能改造建議及規劃，搭配補助及智慧用電系統工具等，進一步降低建築物能耗，促進建物轉型。

環保局表示，本屆亞太永續博覽會自8月8日至10日於臺北世貿一館舉行，新北館以「淨零轉型 永續新北─不遺留任何一人 Leaving no one behind」為主題，將永續行動中最重要的價值「以人為本」融入展區設計，並呈現新北市各局處於「韌性城市、智慧交通、綠色能源、低碳家園、永續醫療及惜物再生」等六大面向的永續淨零政策及成果，讓民眾更加認識新北各項永續行動。展區更設有打卡形象牆、玩具再生DIY活動及互動遊戲，完成遊戲還能兌換永續淨零小禮，歡迎民眾踴躍參加。

▲亞太永續博覽會自8月8日至10日於臺北世貿一館舉行，新北館展現新北市永續淨零政策及成果。