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桃市聯合婚禮8／10開放報名　可抽法國巴黎雙人來回機票

▲桃園市聯合婚禮今年採網路投票方式決定，市長張善政今天主持結果揭曉由「浪漫宇宙」獲得最高票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市聯合婚禮今年採網路投票方式決定，市長張善政今天主持結果揭曉由「浪漫宇宙」獲得最高票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民聯合婚禮將於8月10日農曆七夕舉行，市長張善政今（6）日主持網路投票主題，網路投票結果由「浪漫宇宙」獲得最高票，張善政指出，將於七夕10日下午1時14分開放報名，取其「一生一世」諧音好兆頭，限額80對新人，婚禮則預計在10月26日舉行，邀約新人參加，有機會抽中法國巴黎來回機票等大獎。

▲桃園市長張善政邀請新人踴躍報名，有機會抽中法國巴黎來回機票等大獎。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長張善政邀請新人踴躍報名，有機會抽中法國巴黎來回機票等大獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市年度市民聯合婚禮主題公布暨報名今天上午由市長張善政主持宣傳記者會，張善政表示，桃園是成長中的城市，有許多年輕人在此定居，並在桃園結成連理、組成幸福家庭，今年桃園市民聯合婚禮將於10月26日舉行，報名時間自農曆七夕情人節8月10日下午1時14分至8月13日23時59分止，預計開放80對新人名額，市府將提供包括法國巴黎雙人來回機票等豐富獎項，歡迎新人把握機會踴躍報名，共享幸福喜悅。

▲桃園市聯合婚禮由「慢慢說樂團」主唱利得彙、沈志方演唱中展開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市聯合婚禮由「慢慢說樂團」主唱利得彙、沈志方演唱中展開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者會由「慢慢說樂團」主唱利得彙、沈志方演唱中展開，張善政與來賓共同揭曉今年市民聯合婚禮主題「浪漫宇宙」，還邀請去年在聯合婚禮結婚的新人「郁文與政維」著太空人服裝驚喜進場，全場洋溢幸福氛圍。

民政局指出，今年首創網路活動「你的婚禮你決定」票選聯合婚禮主題，網路票選活動吸引上千網友參與，最後由「浪漫宇宙」以46%得票率脫穎而出，打敗「經典中式」、「趣味運動」、「歡樂原民」、「HAKKA客家」、「奇幻海洋」等5個主題，市府規劃最佳造型、最符合主題獎，婚禮當天邀請新人以「浪漫宇宙」打造最有梗婚禮造型，獲獎新人將獲得神秘好禮。

▲桃園市聯合婚禮今天由去年參加聯合婚禮新人「郁文與政維」著太空人服裝驚喜進場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市聯合婚禮今天由去年參加聯合婚禮新人「郁文與政維」著太空人服裝驚喜進場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民政局也提及，活動準備6項結婚賀禮予報名成功新人，包括有實用電子鍋、胺基酸寶石皂、桃園景福宮註生娘娘加持好孕鏟、紀念果叉、龍潭龍情花生糖與紀念龍鳳囍筷，婚禮當天還有機會抽中法國巴黎來回蜜月機票、日本沖繩4天3夜雙人旅遊、Dyson人氣家電、PHILIPS空氣清淨機與金飾等好禮。桃園市民聯合婚禮採線上報名，自8月10日下午1時14分至8月13日晚間11時59分止，報名新人一方設籍桃園市新人皆可報名，限額80對，將依系統報名時間順序錄取，相關資訊可至桃園市府民政局官網或聯合婚禮報名表單:（https://forms.gle/iXdnSyAKNodqLxvK7）查詢。

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