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張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書　鼓勵認識桃園軌道建設

▲張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書

▲張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

小朋友，捷運工程師的工作非常辛苦，但卻很有成就感！他們完成大橋、鐵道的各種建設，給大家的生活帶來許多好處…桃園市長張善政5日出席於桃園軌道願景館，舉辦的第二梯次第五屆桃園捷運小小軌道推廣員活動，頒發証書給參加的學員小朋友，並介紹桃園正全力推動的捷運建設，聽取小朋友參觀活動後的心得，臉上始終堆滿笑容。

▲張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書

▲聆聽小學員參觀桃園軌道建設心得。（圖／記者楊淑媛攝）

來自嘉義、新北萬華和土城的陳姓、林姓小學員說，在參觀桃園的綠線捷運過程，走上G13a車站的高架橋軌道，看到即將降落桃園機場大飛機、美麗的埤塘…等沿線風景，「見証」桃園的交通建設，很不一樣！

▲張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書

▲桃園捷運小小軌道推廣員活動。（圖／新聞處提供）

市府捷工局表示，桃園軌道願景館「小小軌道推廣員」認證活動已邁入第五屆，今年以「逐夢高飛：捷運綠線北段高架工區巡禮」為主題，分別於7月29日及8月5日辦理兩梯次桃園軌道探險營隊，活動皆由一名家長陪伴同行，帶領32組學員獨享軌道願景館封館之設施體驗與闖關樂趣，透過遊戲瞭解桃園軌道發展，並以專業解說搭配工區實地參訪，一窺桃園捷運綠線北段高架工程。

▲張善政頒發桃園捷運小小軌道推廣員証書

▲小小軌道推廣員見證桃園捷運建設。（圖／捷工處提供）

軌道探索隊重頭戲是前往桃園捷運綠線北段高架工區參訪，首先來到已初具雛形的G32車站，由工程師針對捷運站體建築及工程進行簡要說明，並在安全第一原則下，帶領學員進入車站穿堂層參觀，接續來到G13a車站，經由車站穿堂層，再走上G13a車站的高架橋軌道，讓學員們近距離一窺軌道工程，同時也在工區裡留下大小朋友們難掩興奮的合影。

桃園市政府捷運工程局劉慶豐局長表示，捷運綠線北段G32至G11車站，以115年為通車目標，目前土建工程的高架與車站結構已趨完成，軌道工程也陸續有階段性成果，下個階段是機電系統施工及測試，正是在這個階段，才有機會安排小小軌道推廣員們走上高架橋軌道。

學員返回館內，由市長張善政頒發「小小軌道推廣員」證書後，一日營隊活動圓滿落幕。透過桃園軌道願景館的規劃，以專業解說搭配難得的工區實地參訪，讓更多親子能夠一同見證桃園軌道建設成果，也將這些小小軌道迷培養成為桃園捷運的推廣志工，讓更多人認識逐漸蛻變的桃園軌道建設。

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