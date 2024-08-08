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不還提款卡「還騙問密碼」盜領9.9萬　中壢荒唐貪警這下慘了

▲中壢警分局林姓警員去年8月受理民眾拾獲錢包，竟侵占未歸還其財物，還套出提款卡密碼盜領帳戶內9萬9000元。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲中壢警分局林姓警員去年8月受理民眾拾獲錢包，竟侵占未歸還其財物，還套出提款卡密碼盜領帳戶內9萬9000元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局中壢派出所林姓警員，去年8月間受理民眾拾獲菲籍女移工遺失錢包等財物時，發現錢包內有某銀行提款卡，結果女移工前來拿回錢包時，林姓警員未將提款卡交給對方，還套出其提款卡密碼，事後趁機盜領9萬9千元。桃園地院審理後昨（7）日依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，將林１判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年。而林員案發後已遭免職。

檢警調查，26歲的林姓員警於去年8月17日上午9時許，輪值時受理民眾拾獲錢包，同日上午11時許，菲籍女移工到派出所請領遺失錢包時，林員不但未歸還錢包，還藉故套出提款卡密碼，並於同日下午1時許在中壢區中山東路上某超商提款機盜領女移工帳戶內9萬9千元，翌日上午，女移工獲悉銀行訊息其帳戶遭提領等異動訊息後，趕緊向警方報案提告，桃檢調查後，依貪汙治罪條例之侵占非公用私有財物罪嫌起訴。

法官審酌，被告身為執法人員，不思廉潔自持、恪盡職守，竟為圖私利，侵占職務上所持有非公用私有之財物9萬9000元，已危害官箴並減損公務機關執法之威信，惟念被告犯後業坦認犯行，除繳交全部犯罪犯罪所得外，並於地院審理時與告訴人達成和解，當庭賠償告訴人1萬5000元，桃園地院審結，林員犯公務員侵占職務上持有之非公用私有財物罪，處有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新台幣15萬元，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供240小時之義務勞務。

中壢警分局表示，針對林姓前警員涉犯侵占遺失物案，本分局秉於「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，主動報請桃園地檢署檢察官指揮，並以貪污治罪條例移送偵辦，經調查犯罪事證明確，違法情節重大，依考績會決議予以免職。

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