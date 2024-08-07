林郁婷陷性別爭議　張善政發聲：應落實性別平等+運動平權意識

▲針對中華奧運拳擊國手林郁婷陷入性別爭議，張善政指出，應落實性別平等及運動平權意識。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對2024年巴黎奧運拳擊國手林郁婷陷入性別爭議，桃園市長張善政今（7）日表示，即便國際奧會再三確認她的比賽資格，但在網路上仍有許多惡意與不實攻擊，令人非常遺憾，已提醒市府各單位辦理活動及規劃政策時，應落實性別平等及運動平權意識，並積極提升市民的平權觀念。

桃園市長張善政今天上午主持市政會議時指出，本屆巴黎奧運中華隊在男子羽球雙打勇奪金牌，其中來自桃園市的李孟遠、唐嘉鴻與周天成在各自領域有亮眼表現，深獲國人肯定，市府未來將持續加強推動各項體育政策，透過「加強物理治療與防護體制」、「延攬優秀選手傳承經驗」、「媒合企業贊助」等三項策略，加強培養優秀選手，並善用「桃園體育發展基金會」媒合運動團隊導入新興運動科技，提供運動員更完善的訓練環境，讓桃園於各個體育領域都有更亮眼的發展。

張善政指出，本屆奧運桃園選手李孟遠與唐嘉鴻分別於「定向飛靶射擊」及「競技體操單槓」項目中奪得銅牌；「羽球一哥」周天成雖止步於八強，但其連續三屆闖入奧運八強賽，已為我國體壇寫下歷史，尤其他在罹癌後仍充滿毅力征戰奧運，那份在羽球場上努力奮鬥的精神，更是令人欽佩。

至於本屆奧運中華隊拳擊國手林郁婷陷入性別爭議，張善政認為，即便國際奧會已確認她的比賽資格，但網路上仍有許多惡意與不實攻擊，令人非常遺憾。已提醒市府各單位辦理活動及規劃政策時，應落實性別平等及運動平權意識，並積極提升市民的平權觀念。

張善政也提到，許多民間企業也相當關心體育發展，政府的力量有限，未來希望延攬企業一起努力，協助市府推動各項體育政策，打造更好的體育環境。此外，在本屆奧運奪下男子羽球雙打金牌的李洋，未來將在桃園龜山的國立體育大學任教，相信對於提倡桃園羽球運動有很大的助益。另外，市府將運用「桃園體育發展基金會」媒合運動團隊導入新興運動科技，透過電腦模擬動畫及大數據分析，針對每一位選手的動作做更細微的調整，除能讓選手們的表現越來越好外，也能大幅減少受傷風險。在全民運動方面，市府也會持續努力，加速各地國民運動中心等體育建設。