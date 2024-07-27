六都首長「凱米颱風」成績單　盧秀燕居冠、陳其邁排名曝光

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風重創中南部地區，其中高雄適逢大潮，災情最為嚴重。不過，台灣議題研究中心（TPOC）蒐集7月23日至7月25日的網路數據分析發現，這次六都首長的「颱風成績單」，網路聲量由台中市長盧秀燕（39,031則）居冠，其次為台北市長蔣萬安（6,488則）；網路聲量好感度則是桃園市長張善政（1.27）拿下第一名，其次為高雄市長陳其邁（0.91）。

▲六都首長上排由左至右為侯友宜、蔣萬安、張善政，下排由左至右為盧秀燕、黃偉哲、陳其邁。（合成圖／ETtoday資料照）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析7月23日至7月25日凱米颱風襲台期間，六都首長與颱風相關的網路數據進行分析，總聲量部分依序為台中市長盧秀燕（39,031則）、台南市長黃偉哲（6,594則）、台北市長蔣萬安（6,488則）、高雄市長陳其邁（4,783則）、桃園市長張善政（4,778則）、新北市長侯友宜（2,217則）。

▲盧秀燕聲量則數最高，網路好感度則是張善政居冠。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心網站）



網路聲量好感度（P／N值）方面，依序為張善政（1.27）、陳其邁（0.91）、侯友宜（0.78）、蔣萬安（0.73）、盧秀燕（0.71）、黃偉哲（0.61）。台灣議題研究中心推測，高雄受到凱米颱風影響，災情最為嚴重，陳其邁的網路好感度卻與災情不成正比，可能是因為大家第一時間都在關注緊急從美國返台的盧秀燕，加上網路上高雄退水的對比照片，讓陳獲得不少網友稱讚。

總統賴清德昨日（26日）前往高雄勘災，陳其邁向中央爭取加發補助，針對住家淹水50公分以上住戶，中央、地方共補助3.5萬元；若是中低收入戶則加碼為4.5萬元。淹水50公分以下則每戶發5000元補助金。泡水車部分，汽車最高補助2萬元，機車最高補助2000元。

盧秀燕也主動聯繫陳其邁，表明願意提供支援；此外，台中5部大型抽水機已經出發支援台南，盧秀燕認為全島一命，大家應互相幫忙。