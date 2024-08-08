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社會 社會焦點 保障人權

「晴天TV」APP盜版獲利超過250萬　日五大電視公司求償10億

記者張君豪／台北報導

智慧財產權偵查大隊日前清查網路賣場時，發現特定網路賣場以950元價格販售「晴天TV APP」民眾只要透過網路雲端下載APP及付費序號，就可利用手機、平版、電腦開通看遍台灣、日美有線頻道的所有節目，經「日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」提出侵權告訴後，警方展開調查，7月9日將盜接有線電視訊號的李男、販售侵權APP的陳男逮捕到案。

▲警方破獲晴天TV APP盜版侵權案件，破獲機房並逮捕2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）
▲警方破獲晴天TV APP盜版侵權案件，破獲機房並逮捕2名犯嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

CODA在台設有辦事處，日前接獲日本四大電視包含TBS、Fuji TV、NTV及TV Asahi反映台灣晴天TV APP涉嫌盜版日劇及電視節目版權，經刑事局智財大隊獲報後，報請台中地檢署指揮偵辦。

▲警方破獲晴天TV APP盜版侵權案件，破獲機房並逮捕2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方從該APP透過台灣蝦皮拍賣賣場銷售，消費者須加入LINE或臉書社團後，匯款950元取得APP下載聯結，並收到開通序號後就可觀看台灣、美日產製的影集和節目，由於價格遠低訂閱第四台、和美日OTT業者費用，短期內就吸引超過3千位民眾付費下載，不法盜版業者因此獲利超過250萬元新台幣。

警方鎖定李男（43歲）受雇對岸盜版集團，以每月10萬元薪水，承租台中市太平區廢棄空屋當作盜錄訊號機房，陳男（47歲）則利用網路賣場銷販售晴天TV APP軟體，並時常變更帳號躲避警方查緝。

▲警方破獲晴天TV APP盜版侵權案件，破獲機房並逮捕2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

全案蒐證完備，專案小組今年7月間，持台中地院搜索票，分赴台中市大里、太平區、雲林縣莿桐陳男住處等地執行搜索，警方帶回李、陳2人並查扣機上盒72個、編碼器72台、伺服器電腦2台、主機2台、switch 6台、銀行存摺9本及手機等共計269件證物，包含查扣違反著作權法等電磁紀錄，警詢後將依違反《著作權法》罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

經CODA業者代表估算，晴天TV APP盜錄台美日各大電視公司節目及頻道，時間長達2年之久，經權利人估算侵權市值至少逾新台幣10億，包含日本五大電視公司均委託業者提告求償，以正盜版歪風。


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