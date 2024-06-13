美槍手劫持巴士衝撞警車「乘客中彈亡」　警開火逼停車抓人

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州首府亞特蘭大11日發生通勤巴士劫持事件，2名乘客在車上爆發爭執鬥毆後，其中一人奪槍射殺對方，還一度把槍口對準巴士司機，放話威脅若停車就會開槍。警方隨即展開追捕行動，朝巴士引擎開火讓車子停下之後，成功逮捕嫌犯。

ABC News、美聯社報導，事發於美東時間11日下午4時35分左右，這輛巴士車上總計有17人，包括16名乘客與1名司機，其中一人就是39歲嫌犯葛利爾（Joseph Grier）。葛利爾在亞特蘭大市中心上車之後，與58歲男性乘客勃德（Ernest Byrd）爆發爭執與肢體衝突。

葛利爾奪走勃德身上的槍，接著持槍威脅車上眾人，接著朝勃德開槍。當時車上乘客傳訊息給家人，由這名家人撥打911報案電話向警方告知巴士劫持事件，警方隨即展開追捕。當員警抵達現場與嫌犯對峙時，葛利爾要求司機把車開走，葛利爾一度把槍口對準巴士司機，放話威脅若敢停車就會開槍。

這場警匪追逐戰橫跨多個司法管轄區，巴士在整個追捕過程撞到多輛警車，爆胎後依舊繼續行駛，最終由喬治亞巡警使用巡邏步槍朝巴士引擎開火，造成車輛故障，才讓巴士停了下來。葛利爾隨即遭到逮捕，中彈受傷的勃德送醫後傷重不治。

▲這場追逐戰橫跨多個司法管轄區，葛利爾警告乘客不准打電話報案，還把槍口對準巴士司機。（圖／達志影像／美聯社）

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆（Darin Schierbaum）透露，當時葛利爾警告乘客不准打電話通報，但仍有人撥通911電話後並保持線路暢通，這才使得警方能夠掌握車上狀況。當時人就在巴士上的60歲乘客吉爾伯特（Paulette Gilbert）透露，搭過這麼多年的巴士從來沒有碰過任何事故，這次遇上巴士挾持事件，很感謝自己還能夠活著。

葛利爾被控觸犯1項謀殺罪、14項加重傷害罪、14項綁架罪、劫持機動車輛等罪。這起事件除了死者之外沒有其他人受傷，亞特蘭大警方表示，調查仍在進行中。