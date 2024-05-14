本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」　狂賺1億日圓遭逮

記者王佩翊／編譯

日本福岡一對情侶2年內上傳190多則「無碼性愛影片」至國外付費網站，而片中主角全是本人。兩人靠著自拍色情影片海撈近1億日圓，最終遭到警方逮捕。

根據《富士新聞網》報導，福岡縣福岡市32歲女子板橋尚皇實與29歲男友桐伸年自2021年起開始自拍無碼的性愛影片，截至2024年3月為止，至少上傳190則無碼不雅片至海外的色情付費網站，並在2年多內賺進超過9500萬日圓（約新台幣1965萬元）。

兩人甚至還在社群網站上宣稱，拍攝3000多則「無碼色情影片與照片」，並以此為賣點，大肆宣傳，最終遭到警方逮捕，兩人被逮後也隨即坦承犯行。

警方逮捕兩人時，也沒收了大量拍片工具，包含各類角色扮演制服、拍攝器材以及帳本。

經警方調查，兩人已經訂婚。男嫌表示，自己負責拍攝影片，未婚妻則是負責將影片上傳到網路。