女在二手店挖寶買到「200年前黃金手環」　價值高達86萬元

▲女在二手店發現昂貴骨董手環。（圖／翻攝自TikTok／glitterandgoldfinds）

記者李振慧／綜合報導

美國德州25歲女子婕莎(Jessa Pena)在一間二手商店挖寶時，意外買到一條有200年歷史的骨董手環，一查發現價格竟然高達2.5萬美元（約台幣80多萬元），讓她大呼幸運，影片獲得170多萬點閱。

居住德州休斯頓的婕莎，平時十分喜歡在網路上分享她在二手店買到的骨董飾品，在TikTok與Instagram總共擁有上萬多名粉絲。近來她在當地一間二手商店發現一個黃金手環，上面鑲滿許多珠寶和美麗圖案。

@glitterandgoldfinds Certainly cheaper than 1st dibs- the question is, do i go back and get it? ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman

影片中可看到，這個約18克拉的手環，除了手環是以黃金製成，上面鑲滿紅寶石與珍珠，身為珠寶經銷商的她以專業判斷，手環應該是屬於喬治國王晚期至維多利亞時期、來自1835年的製品。

婕莎預測，手環如果拿到市場去販售，售價應該可以賣到1.2萬美元（約台幣39萬元）至26,400美元（約台幣86萬元）的價值，沒想到她在二手商店竟然以5千美元（約台幣16萬元）就買到。

影片曝光後獲得170多萬次點閱，許多網友羨慕婕莎挖到寶，「趕快拿去拍賣會拍賣」、「如果是我遇到，我會暈倒」。還有網友分享，「我之前在二手商店花20美元（約台幣653元）買了一個日本手工藝娃娃，結果價值高達1萬美元（約台幣32萬元）」。