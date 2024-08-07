女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

▲女發現店員偷看她私密影片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子把手機送修，發現手機相簿內容遭維修店員工阿爾圖(Kayahan Altun)窺看，對方還挖出她2年前拍過的私密影片，並且轉發到陌生電話號碼，讓她向店員提告。

受害女子控訴，她2日把手機送去當地購物中心Penn Square Mall的手機維修店家The Fix，在等待手機維修時，筆電突然接到通知，發現她藏在私密相簿中的一支私密影片被阿圖爾發送到一個陌生號碼。

EXCLUSIVE: OKC woman's laptop exposes alleged crime of phone repair shop employee https://t.co/ueKUXVjOpW pic.twitter.com/TEuPlkSGja — KFOR (@kfor) August 6, 2024

受害女子表示，私密影片約於2年前所拍攝，雖然藏在私密相簿中有密碼保護，但由於她送修手機時把密碼也給了店員，沒想到店員竟然擅自查看，「那支影片中我基本上是脫光的，居然被發送到一個陌生號碼，太令人震驚了」。

受害女子拿回手機時，阿爾圖還假裝沒事給她名片，她看了名片發現通知中的電話號碼就是阿爾圖的手機，由於擔心可能還會有其他女子受害，事後決定報警。阿爾圖被控因非法侵占與電腦犯罪罪名，案件正在調查中。