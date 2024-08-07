被火烤到臉色鐵青？柯文哲曝真相：是一臉困惑　要黃國昌「別嘴秋」

記者袁茵／台北報導

民眾黨3日在高雄舉辦5周年黨慶，其中「火烤（roast）大會」由民眾黨立委黃國昌、立院黨團主任陳智菡批評黨主席柯文哲，但內容包括藍白合六點協議、讓趴爭議，使名嘴酸柯文哲臉色鐵青。柯文哲7日還原當天情況，澄清自己是「一臉困惑」，因為音響朝著舞台正前面，沒戴耳機聽不太清楚，另也直言若有反擊機會，自己一定讓黃陳變更慘，例如黃國昌稱7時30分太早，那乾脆改成早上5時30分上班，黃一定不到一週就退黨。

柯文哲7日透過YouTube頻道節目《柯P揪時在》，與陳智菡談及黨慶中的「火烤柯文哲」環節，柯文哲說明，當時自己不是一臉鐵青，而是「一臉困惑」，因為活動音響是朝向舞台的正前方，所以台上的人如果沒戴耳機，其實聽不太清楚其他人在講什麼。

▲柯文哲《柯P揪時在》談黨慶火烤柯文哲被外界質疑面色鐵青一事。（圖／民眾黨提供）

柯文哲提及，自己還好幾次回頭看螢幕上播什麼，但看了也搞不太清楚到底被「火烤」了哪些東西，所以根本沒有什麼「表情逐漸母湯、被氣到翻臉」，且這幾天看到政論節目或網路轉發，平常那些罵他罵最兇的「柯黑」，突然開始對柯很好、關心柯的感受，還一面倒的指責黃國昌、陳智菡不該辦什麼火烤，這讓柯文哲感到適應不良，覺得非常奇怪。

隨後，柯文哲也抱怨起來，認為火烤大會比賽不公，因為只有單向讓黃國昌跟陳智菡罵人，罵完就落跑了，不太公平，應該要雙向進行，讓自己有反擊的機會，「要是我有機會講，那保證火會燒回去，你們一定會變更慘」。

而陳智菡也立刻邀請柯文哲現場回應黨慶當天火烤內容，像是黃國昌抱怨「7點半上班也太晚了吧？」，柯文哲回嗆這是因為避開交通尖峰時段，讓大家可以每天節省10分鐘的交通時間，「不然要不要改成以後每天5點半上班，相信黃國昌一定不到一週就退黨了，不要嘴秋！」

陳智菡追問，如果下次再辦火烤大會，想邀民進黨立委王世堅或台北市議員簡舒培，還是夫人陳佩琪出席？柯文哲認為，自己如果被陳佩琪火烤的話，應該都沒有回話的機會了，但其實陳佩琪非常尊重他，只是有時候會念他；而柯也坦言，其實民眾黨敢在黨慶舉辦火烤黨主席，是因為跟國民黨、民進黨兩黨不同，沒有威權統治的文化，大家沒有繁文縟節，彼此比較平等。

回顧黨慶活動，柯文哲覺得很正面陽光，讓大家親子同樂高高興興地很好，自己最有印象的節目橋段是「橫掃千軍」，因為看到很多人都被打下來。陳智菡則抱怨，當大家被打得七零八落的時候，柯文哲跑去公益按摩，還有騎木馬，自己玩起來，柯笑回這都是很好玩的體驗。

講到自己參賽部分，柯文哲自認沒有拖垮到同隊的分數，結果被陳智菡立刻吐槽「其實有，所以黃國昌才把你讓出來給我們隊」。不過柯文哲也恭喜陳智菡，在兩隊比賽當中榮獲銀牌，並頒發手工銀牌給陳智菡。

另外，關於近期奧運熱潮，柯文哲也替我國女子拳擊好手林郁婷聲援，表示不理解國際拳總為何針對林郁婷，還大動作召開記者會，卻拿不出任何實質證據，「比賽有規則就照規則，如果國際奧委會都通過了林郁婷參賽資格，就照那樣就好了」，運動場上就是把自己最好的一面表現出來，感受比賽過程，其他的就不要太在意了，

最後他也替所有台灣奧運選手加油「Do your best！」