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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭柯文哲獨厚京華城「2個唯一」　簡舒培轟：什麼交情如此關愛？

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷任內北士科、京華城、台智光「三大案」。民進黨台北市議員簡舒培昨（6日）爆料，送柯文哲兩個不想面對的禮物，證實獨厚、圖利京華城，第一，柯文哲市長任內「唯一專家學者會議」，就為京華城解套、第二，柯文哲任內「唯一由民間機關提送的都市計畫變更案」，還親自簽准。她批評，柯用一個個「台北市長」章協助闖關，到底是什麼樣的交情，才能如此關愛？

簡舒培於臉書表示，柯文哲日前公開承認京華城案就是圖利，而她揭露京華城案的容積獎勵，就是柯文哲親簽。但柯卻對自己有沒有親簽打死不認，所以她向台北市政府索資詢問。

簡舒培表示，現在送給柯文哲二個不想面對的禮物！柯市府對京華城案的二個「唯一」，市府回覆內容，證實「獨厚」、「圖利」京華城。

簡舒培指出，第一個「唯一」，柯文哲8年市長任內唯一「專家學者會議」。由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案，因為京華城案以都市更新申請容積獎勵，都發局已非屬都更區域、依法無據，所以退回京華城都市計劃變更草案，但柯市府轉身立即召開專家學者諮詢會議，幫京華城解套，甚至取得創紀錄的840%容積。

▼簡舒培指出柯文哲任內兩個「唯一專家學者會議」，獨厚京華城。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

▲▼簡舒培指出柯文哲任內兩個「唯一」，獨厚京華城。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培再指，第二個「唯一」，柯文哲任內唯一由民間機關提送的「都市計畫變更案」，並且由柯文哲親自簽准決行。她向市府詢問柯文哲第二屆任期，有哪些民間申請的都市計畫變更案，由市長親自簽准？結果市府的回覆證實只有京華城案！

▼簡舒培指出柯文哲任內兩個「唯一民間機關提送都市計畫變更案」，獨厚京華城。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

▲▼簡舒培指出柯文哲任內兩個「唯一」，獨厚京華城。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培質疑，柯文哲塑造出一副不近人情的酷吏模樣，沒想到遇到了京華城，柯市長搖身一變成了慈祥和藹的「柯阿北」，對京華城這個民間機關的陳情案關愛備至，用一個個「台北市長」章協助層層闖關。

最後，簡舒培強調，柯文哲連是自己親筆簽名的協議都能翻桌不算數，可能也覺得蓋章簽日期沒什麼責任，但當了8年台北市長，所有民間機關的陳情案，似乎沒一個像京華城這樣柯文哲無比關愛，讓人真的很好奇，到底是什麼樣的交情，大家繼續看下去。

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員簡舒培市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

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