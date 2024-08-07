二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

▲對於罷免團體發起二度罷捷，黃捷回應，問心無愧。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

不滿民進黨立委黃捷當選後在立院的言行舉止，前罷免黃捷發言人徐尚賢再度發動「罷捷」行動，今（7）日宣布罷免黃捷提議書第一階正式上線，並怒嗆「不需要只會說謊當賊的立委」、「罷免黃捷，高雄就清潔」。對此，黃捷回應強調，問政服務問心無愧、可受公評。

2020年在前高雄市長韓國瑜遭罷免後，徐尚賢曾推動「罷捷」，不過，當時有效同意票數未達鳳山區選舉人總數4分之1以上，且不同意票數大於同意票數，罷免失敗。在黃捷選上立委後，徐也再度發起「二度罷捷」，今宣布罷免黃捷提議書第一階上線，目標在明年2月前達成3500份連署書。

▲▼徐尚賢發起二度罷捷行動。（圖／記者賴文萱翻攝）

徐尚賢先前怒批，黃捷身為高雄第六選區選出來的新科立委，本應善盡立委職責監督政府，替百姓謀福利，也應當以身作則，成為人民的典範，但是黃捷自從當選立委後，在立法院譁眾取寵當小丑，荒腔走板說謊當賊，黃捷立委竟然搖身一變成了謊賊立委！

他今天指出，高六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）不需要只會作秀擺拍的立委，也不需要只會監督在野黨的立委，更不需要只會說謊當賊的立委。他並喊出口號，「掃除黃賊，高六清捷，罷免黃捷高雄就清潔！」

對於罷免團體二度發起罷捷行動，黃捷則回應強調，就任立委以來，問政服務問心無愧、可受公評，也禁得起檢驗。