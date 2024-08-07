獨／不要命！公車司機加油空檔竟抽菸　「婚逃卵蛋」下場更慘了

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸，手上就拿著菸 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名公車司機被直擊在加油站抽菸，而且還隨手亂丟菸蒂，不過最誇張的是，加油站員工目擊這個畫面，竟然也沒有制止，整段影片被交到衛生局以及環保局，將依法對這名司機開罰。

2日晚間8點左右，一輛南台灣客運公車開進了左營一家加油站，公車就停在最外側的加油島，服務員上前拿掉油箱蓋進行加油，而司機在加油的空檔時，就閃到公車的左前方，但就在目擊者緩緩開過去的時候，竟然看到這名司機正在抽菸，而他在的位置應該還都屬於加油站的範圍當中，也是在他的車旁邊。

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸，嘴巴還吐出菸 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名公車司機發現服務員來了，轉身就丟菸蒂 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在他吞雲吐霧的過程當中，油已經加滿了！服務員跑了過來，當場直擊這一幕，但她似乎也沒有多說什麼，只見到司機對她略有不好意思的點個頭，然後轉身就將菸蒂丟在地上，還不忘「補上一腳」踩熄它，雙方又回到公車門邊進行後續的交易程序，隨後這名司機就開車離開。

高雄市衛生局審視整段影片之後說：經查，加油站為菸害防制法第18條第1項第6款規定「製造、儲存或販賣易燃易爆物品」之全面禁菸場所，影中人於該場所吸菸已違反上述規定，應依同法第40條第2項處2千元以上1萬元以下罰鍰。本局將依相關事證函請該客運公司提供行為人相關身分資料，據以續依影片中違規事證據以裁處」。

而至於亂丟菸蒂部分，高雄市環保局也看過整段影片，將依照「違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰」。