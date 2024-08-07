　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不要命！公車司機加油空檔竟抽菸　「婚逃卵蛋」下場更慘了

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸，手上就拿著菸            。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名公車司機被直擊在加油站抽菸，而且還隨手亂丟菸蒂，不過最誇張的是，加油站員工目擊這個畫面，竟然也沒有制止，整段影片被交到衛生局以及環保局，將依法對這名司機開罰。

2日晚間8點左右，一輛南台灣客運公車開進了左營一家加油站，公車就停在最外側的加油島，服務員上前拿掉油箱蓋進行加油，而司機在加油的空檔時，就閃到公車的左前方，但就在目擊者緩緩開過去的時候，竟然看到這名司機正在抽菸，而他在的位置應該還都屬於加油站的範圍當中，也是在他的車旁邊。

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸，嘴巴還吐出菸             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名公車司機趁加油時抽菸 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名公車司機發現服務員來了，轉身就丟菸蒂 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在他吞雲吐霧的過程當中，油已經加滿了！服務員跑了過來，當場直擊這一幕，但她似乎也沒有多說什麼，只見到司機對她略有不好意思的點個頭，然後轉身就將菸蒂丟在地上，還不忘「補上一腳」踩熄它，雙方又回到公車門邊進行後續的交易程序，隨後這名司機就開車離開。

高雄市衛生局審視整段影片之後說：經查，加油站為菸害防制法第18條第1項第6款規定「製造、儲存或販賣易燃易爆物品」之全面禁菸場所，影中人於該場所吸菸已違反上述規定，應依同法第40條第2項處2千元以上1萬元以下罰鍰。本局將依相關事證函請該客運公司提供行為人相關身分資料，據以續依影片中違規事證據以裁處」。

而至於亂丟菸蒂部分，高雄市環保局也看過整段影片，將依照「違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
特斯拉進駐台灣好市多「馬斯克不准！」　賣場回應了
陳詩媛接機被酸高調！　王齊麟17字護愛反擊
戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！
影／賴清德難安排戰機伴飛　機上獻聲歡迎奧運選手歸國
莊智淵最後一舞　張本智和「深深鞠躬」致最高敬意
快訊／檜意森活村鳳梨酥名店火警！　整間差點燒光
黑澀會美眉賣假包！　年撈千萬遭通緝
快訊／台南某幼兒園火警！　幼童緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

獨／不要命！公車司機加油空檔竟抽菸　「婚逃卵蛋」下場更慘了

特斯拉剛起步哨兵通知：前輪中釘　車位被停惡男瞎搞...這下慘了

快訊／屏東潮州民宅火警「1樓廚房起火」　3女意識模糊緊急送醫

金門釣客滯陸144天今返家！女兒奔廈門接爸爸　父：這是最好禮物

台中商家驚見大烏龜敲門討食！原來是阿嬤養的蘇卡達象龜翹家

彰化8+9分駐所前遶境祈福！民眾質疑挑釁　民俗專家：不合禮數

快訊／檜意森活村鳳梨酥名店火警！整間差點燒光　警消急灌救

桃園17歲少女失蹤6天！台東警緊急找人撲空　連男網友也落跑

快訊／台南某幼兒園火警！廚房狂竄黑煙　園方緊急疏散幼童

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

獨／不要命！公車司機加油空檔竟抽菸　「婚逃卵蛋」下場更慘了

特斯拉剛起步哨兵通知：前輪中釘　車位被停惡男瞎搞...這下慘了

快訊／屏東潮州民宅火警「1樓廚房起火」　3女意識模糊緊急送醫

金門釣客滯陸144天今返家！女兒奔廈門接爸爸　父：這是最好禮物

台中商家驚見大烏龜敲門討食！原來是阿嬤養的蘇卡達象龜翹家

彰化8+9分駐所前遶境祈福！民眾質疑挑釁　民俗專家：不合禮數

快訊／檜意森活村鳳梨酥名店火警！整間差點燒光　警消急灌救

桃園17歲少女失蹤6天！台東警緊急找人撲空　連男網友也落跑

快訊／台南某幼兒園火警！廚房狂竄黑煙　園方緊急疏散幼童

「樂天女神」Yuri過夜千億鞋業小開！　經紀人鬆口揭感情狀況

連5屆角力摘金史上第一　古巴傳奇：我在墊子上留下一個夢想

美國湯瑪斯女子200公尺摘金　賽後含淚喊美夢成真

彭蒙惠辭世將安葬陽明山　遺囑：把所有一切全捐出

過馬路沒走斑馬線被警攔下　他拿出「2小包」結局慘了

德國田徑鬧內鬨！地表最性感運動員接力出賽　除名隊友不滿

真相曝光！稱王齊麟「台北選手」遭出征　蔣萬安斥：別政治操作

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

【廣編】連午餐吃什麼都想不起來？小心長期營養缺東缺西　大腦更衰退！

12歲男孩秀絲滑運球　胯下接背後手速超快

社會熱門新聞

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

快訊／國1火燒車！　紫爆回堵8公里

快訊／台南某幼兒園火警！園方緊急疏散幼童

即／桃園11歲女童找到了！警局團圓

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

土地鑑界撕破臉！地主武士刀砍鄰

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

憲法法庭審國會改革案　言詞辯論終結

農夫無人機噴農藥　鄰居番茄園死一半

即／檜意森活村鳳梨酥名店火警！整間差點燒光

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多熱門

相關新聞

搭公車「頭頂有3個下車鈴」！內行：夾中間就知道了

搭公車「頭頂有3個下車鈴」！內行：夾中間就知道了

高個子專用！一名網友驚訝直呼，除了公車兩側有下車鈴，沒想到連天花板也設置3個下車鈴，讓他看了一頭霧水，不解為何要裝在上方？文章曝光後，網友秒懂直呼「你被擠在中間時就知道了」，還有人直呼「在很擁擠的情況下給高個子按的，至少我就按得到」。

中油林園廠半夜大量白煙外洩！傳刺耳巨響

中油林園廠半夜大量白煙外洩！傳刺耳巨響

高雄調酒節8／10登場！愛河畔chill起來

高雄調酒節8／10登場！愛河畔chill起來

高雄豪宅驚見「玩命家政婦」驚險畫面曝

高雄豪宅驚見「玩命家政婦」驚險畫面曝

高雄土地公再出手！　豪砸10.1億買黃昏市場旁672坪地

高雄土地公再出手！　豪砸10.1億買黃昏市場旁672坪地

關鍵字：

高雄加油站公車南台灣客運加油司機菸蒂抽菸

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面