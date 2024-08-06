孟加拉總統宣布解散國會　學運領袖提名「諾貝爾獎得主」領導政府

▲孟加拉在經歷動亂後宣布解散國會。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

孟加拉經歷連日政治動盪後，總統辦公室在6日發布聲明，宣布即時解散國會，以滿足學運領袖們所提出的要求，而學運領袖則提名由諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）擔任臨時政府首席顧問。

綜合路透社與半島電視台報導，孟加拉政府此前打算推出新政策，將過半公務員名額保留給曾參加獨立戰爭者的後代等特定族群，引發民眾不滿，上街抗議後引爆警民衝突，造成至少109人喪命。後來，民眾也展開示威，要求執政多年的總理哈希納（Sheikh Hasina）下台。

在經歷多日流血衝突後，哈希納於當地5日請辭下台，並乘搭軍機流亡至印度。8月6日，總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）在學運領袖設定的最後期限幾個小時前，宣布即時解散國會。

此前，當地的學運領袖警告，若政府未在最後期限內解散國會，那他們將啟動一項「嚴格的計畫」。半島電視台最新消息指出，學生團體「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）主要領袖伊斯蘭（Nahid Islam）透過影片宣布，「我們認為應該讓諾貝爾獎得主尤努斯博士擔任臨時政府首席顧問。」