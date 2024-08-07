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超狂！台東大學募款創紀錄　亞德客10年海捐1億4千萬

▲▼亞德客集團王世忠董事長（左）與臺東大學鄭憲宗校長（右）簽訂儀式及舆會人員大合照。（圖／台東大學提供）

亞德客集團王世忠董事長（左）與臺東大學鄭憲宗校長（右）簽訂儀式及舆會人員大合照。（圖／台東大學提供）

記者王兆麟／花蓮報導

財團法人亞德客有美公益基金會日前1於亞德客國際集團臺南廠，與台東大學簽訂「捐資承諾證明書」，允諾自民國113年至122年，每年捐贈60名大一新生，每人每年8萬元，持續至四年級畢業止；同時每年捐贈200萬元公益活動經費，鼓勵學生參與各項公益活動，捐贈總額高達1億4千萬元，是台東大學創校76周年來，收到的最大手筆捐贈。

捐資承諾書簽訂儀式由王世忠董事長親自主持，亞德客國際集團副總曹永祥陪同；台東大學鄭憲宗校長帶領黃雅淳學務長及學務處同仁等盛大出席，見證這一場厚德大愛的儀式。豪爽的王董事長更承諾，願意提供台東大學企業實習與就業機會，且如遇特殊境遇之家庭，可再向該公司額外申請「陽光行動急難救助金」。

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亞德客集團王世忠董事長1988年於三重成立亞德客工業，即亞德客國際集團的前身，他從基層做起，是貨真價實的「黑手起家」。王董事長以「人本造就願景，夢想成就未來」為公司理念，自律甚嚴，對員工卻很大方，兩岸亞德客員工的薪資，都比同業高出一大截；他同時熱心公益，關懷弱勢，已資助多所國內大學成立「亞德客有美助學金」。

台東大學鄭憲宗校長非常感謝王董事長及團隊的愛心，他說：「每個人的一生都有存款簿與功德簿兩本簿子；當我們捐出存款簿上的金額，有形的數字雖然減少了，無形的功德簿卻不斷的累增，為世間種下福田。」王董事長對這段話深有所感，他說：「我非常認同鄭校長的說法，相較於有形的存款簿，我更在意的是無形的功德簿！」

捐贈簽訂儀式後，亞德客國際集團由蕭總經理帶領台東大學團隊參觀該公司設備，創業初期的亞德客專門生產電磁閥，之後持續研發各種閥類、汽缸類產品，如今產品已有8萬多種，各式各樣新穎先進的設備與產品，著實令人嘆為觀止。

台東大學附屬特殊教育學校王金香校長，6月底曾率領團隊前來拜會鄭校長，並帶來了師生協力製作的「一臂之力」繞線藝術品作為祝福。這是附特學校的師長帶領特教學生們，花了許多時間和精力，將2枝竹筷組合成八角形，層層疊疊、環環相扣著繽紛絲線，組合而成的作品。這眾人齊力同心的一臂之力繞線藝術，給予了台東大學深深的祝福。

他們說：「有錢的出錢、有力的出力、有愛心的付出愛。」然後，台東大學就遇見亞德客集團了！真的好感謝大家！
 

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