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學霸愛心不落人後　響應台東大學校長「鯨豚理論」積極扶弱

▲學霸們慷慨解囊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲學霸們慷慨解囊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東大學為幫助弱勢學生所發起的「一臂之力」獎助學金方案，持續獲得社會各界人士的慷慨捐助。這次，前華邦電子科技公司副總經理白培霖教授、成功大學電機系退休毛齊武退休教授、臺東大學校友總會郭大誠理事長、以及不願具名的台東大學教育系退休師長等人都慷慨解囊，為清寒學子提供實質的幫助。

白培霖教授是台灣科技界和學術界的傑出代表，其1977年以大專聯考甲組狀元的身份進入台灣大學，至今仍保持著大專聯考的最高分紀錄；後進入天德黌舍親炙愛新覺羅毓鋆老師，深入研習易經、老子等傳統經典，並在美國加州大學柏克萊分校取得博士學位。

白教授曾在美國矽谷和新竹科學園區創業，建立半導體研發公司，展現了優秀的創業能力。剛從華邦電子科技公司副總經理退休的他謙虛表示，「不足掛齒，我明年一定繼續支持！」

毛齊武則是成功大學電機系退休教授，因為嚮往台東好山好水好人情，如今已在台東定居。專長電機的毛教授多才多藝，曾在成功大學免費教授英文，形成上百民眾聚集的盛況。

毛教授非常重視學生的基礎教育，尤其對課餘教學情有獨鍾。他除了發明過數學方塊、數學羅盤、地震感知器等數理教具外，也編著英文讀物，包括《英文不難》、《英文諺語格言一百句》等。他非常支持一臂之力獎助學金方案，希望大家一起響應，群策群力，為教育打造更美好的願景。

郭大誠是東大95級社會教育學系的傑出校友，自2018年起擔任台東大學校友總會理事長至今。身為台東如意休閒事業股份有限公司的總經理在企業經營和社會公益方面都有卓越表現。

郭大誠曾在台東家扶中心擔任課輔志工老師長達7年，深刻體會弱勢家庭孩子的困境，於是創立普悠瑪扶輪社，積極參與從偏鄉醫療到青少年服務等公益服務計畫。郭理事長在參與本校募款小組的會議中，特別提出「圓夢」的構想，獲得與會師長一致贊同。郭理事長表示：「除了幫助經濟不利的孩子安心就學之外，更重要的是鼓勵年輕人勇於探索世界、放膽追求夢想！」

另外，台東大學教育系不願具名的退休教授，也慷慨捐贈20萬元相挺。退休師長非常認同一臂之力獎助學金方案，希望能拋磚引玉，啟動善的循環，讓每個孩子都有接受教育的機會，為學生們的學習之路增添一份助力。同樣不願意具名的，還有多位善心人士，他們默默捐輸，以服務社會為喜悅，為傳愛的道路增添許多能量。

台東大學校長鄭憲宗對善心人士的慷慨解囊表示由衷感謝。他有感而發地說：「有時看到媒體報導：『培養頂尖科技人才、產出台灣諾貝爾?得主、投資頂尖大學、世界百大排名……』等新聞，我卻常常做『其他』想。拔尖、其實一直是『自我養成』的，優秀的人才，不管在什麼地方都會出頭，不需要特別的promote（拔）；倒是『扶弱』、『挺中間』，才是社會應該投注資源的所在。」

鄭憲宗於是提出了所謂的「鯨豚理論」：扶弱是「頭」、挺中間是「腹」、拔尖是「尾」。鯨豚最重要的部分在頭部，所以「扶弱」是重中之重，如果能將更多資源投入到「扶弱」層面，讓孩子們適才適所，自然能引發他們與生俱來的能力。「挺中間」則是培養跨域人才，中間族群的孩子已具備一定能力，引導他們突破舒適圈，勇於跨越，將可帶來無可限量的創新能量！

「扶弱」資源的帶入，讓孩子們專才專用，引領前行；中間族群的孩子左右逢源，開拓天地；則天縱英才的拔尖菁英，即使在尾端，也能運用自我才華，頭角崢嶸。如此，乘風破浪的鯨豚們，必然能形成平穩而強大的團隊，扶搖而直上了！鄭憲宗希望能有更多社會愛心資源的挹注，讓鯨豚們得以乘著美善的扶持之愛，乘風破浪，勇往直前！

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