英「泰勒絲舞蹈班」遭血洗2死9傷　泰勒絲震驚回應：他們只是孩子

▲ 英國紹斯波特發生針對孩童的持刀攻擊事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國北部小鎮紹斯波特（Southport）29日發生砍人案，17歲男嫌持刀闖入一間以泰勒絲歌曲為主題的兒童舞蹈教室，瘋狂攻擊孩童，造成2死9傷，泰勒絲稍早也在Instagram發出黑底白字文，親自回應這起悲劇。

▲ 泰勒絲在IG發文回應。（圖／翻攝自IG）

《天空新聞》報導，泰勒絲在IG限時動態以黑底白字寫道，「昨天在紹斯波特的攻擊帶來的恐怖不斷籠罩著我，我徹底感到震驚，對於生命的損失及對無辜的人、對在場的每個人、家庭和急救人員造成的可怕創傷。他們只是上舞蹈課的小孩子，我不知該如何向這些家庭表達我的安慰。」

本案發生於29日上午約11時50分，一名持刀少年突然闖入舞蹈教室行兇，造成2名孩童喪命，還有2名成人及7名孩童，其中6人情況危急。17歲兇嫌當場被捕，涉嫌謀殺及謀殺未遂罪。

事發後民眾紛紛到案發現場獻花、卡片和玩偶哀悼，30日也將舉行守夜。泰勒絲粉絲則在JustGiving平台發起募款，希望幫助支付死者喪葬費用及支持受害者，截至目前已募得逾3.6萬英鎊（約新台幣153萬）善款。

▼ 民眾悼念過世孩童。（圖／路透）

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