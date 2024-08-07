巴基斯坦男涉密謀「暗殺川普」！　遭設局落網

▲巴基斯坦男子麥錢特密謀刺殺川普等美國政治人物。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

一名與伊朗有關係的巴基斯坦男子被控，涉嫌策劃謀殺前總統川普及其他美國政治人物。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）稱，這場陰謀是一場「直接來自伊朗劇本的危險僱傭殺人陰謀」。

BBC報導，46歲的麥錢特（Asif Merchant）被指控在紐約試圖僱傭一名殺手殺害美國知名官員。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和英國廣播公司（BBC）的報導，川普是目標之一。

由於當局得知伊朗計劃刺殺川普，6月時為這位共和黨總統候選人加強了安保措施，瑞伊表示，「由外國指導的刺殺公職人員或任何美國公民的陰謀，對我們的國家安全構成威脅，將會遭到FBI的全力應對。」

麥錢特於7月被捕，目前被關押在紐約；根據司法部的起訴書，麥錢特在4月從巴基斯坦抵達美國，此前曾在伊朗待過一段時間。抵達美國後，據稱他聯繫了一個認為可以幫助實施暗殺的人，這位未具名的聯繫人後來向警方通報。

▲川普出席競選造勢活動。（圖／路透）



麥錢特據稱在談到他的計劃時做出了「手槍手勢」。起訴書指出，這個工作不會只是一次性的，聯繫人的服務會需要持續進行；麥錢特據稱告訴聯繫人，他計劃在目標被殺之前離開美國，並將通過代號保持聯繫。

麥錢特要求聯繫人安排與準刺客會面；聯繫人於6月將他介紹給偽裝成殺手的臥底FBI特工。不知情的麥錢特據稱告訴特工，他們應從目標的家中偷取文件，在政治集會上安排抗議活動，並殺害一名「政治人物」。

雖然起訴書沒有提到川普的名字，但據美媒「CBS」引用的訊息來源稱，這位前總統是其中一個目標。

值得注意的是，此一陰謀與7月13日在賓州巴特勒的集會上對前總統川普的刺殺未遂案無關。該次企圖由20歲的魯克斯（Thomas Matthew Crooks）實施，最終被特勤局狙擊手擊斃。

自從2020年下令無人機襲擊伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼以來，川普及其前國務卿蓬佩奧等官員一直受到來自德黑蘭當局的威脅。