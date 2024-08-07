賀錦麗宣布搭副手華茲！川普陣營「鬆了一口氣」　關鍵原因曝

▲美國前總統川普對於賀錦麗沒有選擇夏皮洛作為副手，鬆了一口氣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨5日宣布，副總統賀錦麗獲得黨內總統參選人提名，而她的副手則是明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。不過隨著副手人選曝光，也讓對手川普陣營「鬆了一口氣」。

根據CNN報導，川普陣營原先擔憂賓夕法尼亞州猶太裔州長夏皮洛（Josh Shapiro）會成為賀錦麗的副手，而賓州是關鍵州，對這場總統大選至關重要，一旦夏皮洛搭檔賀錦麗，將對川普的參選之路增加困難。隨著賀錦麗宣布副手是華茲，也讓川普鬆了一口氣。一名川普身旁的人士表示，在華茲成為賀錦麗的副手後，對他們而言，賓州仍有勝算。

儘管川普一再宣稱，副總統候選人是誰「無關緊要」，但是他和他的副手、俄亥俄州參議員范斯卻在近幾周不斷集中攻擊夏皮洛，而這也顯示出，他們認為夏皮洛一旦成為賀錦麗副手，對他們的競選活動可能構成威脅。

▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）與副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）首度同場登台。（圖／路透）



范斯也在訪問中，對華茲發動攻擊。他說，賀錦麗的決定「突顯了她的激進。」范斯還告訴CNN，他希望和華茲辯論，但只有在華茲成為民主黨副總統候選人之後才有可能。

此外，川普陣營在賀錦麗正式宣布副手人選前，就已著手蒐集包含華茲在內各個有可能成為副總統候選人的名單，並分析研究，找出可以攻擊的點。而在華茲正式成為副手後，川普也率先在社交媒體上表示，賀錦麗和華茲是「美國歷史上最激進的左翼組合」。

在過去幾周內，川普的競選團隊一直在尋找針對賀錦麗的最佳攻擊點，而華茲的出現，也為他們提供了新的思路。他們計劃集中攻擊華茲的邊境政策，將他塑造成反槍和反警察的形象，並將他與明尼蘇達州議員奧馬爾以及拜登政府的經濟政策連接，同時質疑他的外交政策。