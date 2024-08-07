姊妹花去遊樂園玩失蹤　爸追蹤2女兒手機「目睹致命車禍現場」

▲爸追蹤手機發現，2名女兒命喪車禍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名父親發現2名女兒去遊樂園玩後突然消失，他透過手機定位追蹤2名女兒下落，開了幾公里的車前去尋找，沒想到目睹2名十幾歲女兒喪命在車禍現場。

紐約上州警方表示，19歲女子海莉(Hailey Trumble)與17歲妹妹謝爾比(Shelby Trumble)，1日晚間駕駛車輛在艾拉山路(Ira Hill Road)發生嚴重車禍，2人身亡，與她們相撞的另外一輛車司機也嚴重受傷，已送往醫院治療。

2名少女的45歲父親布萊恩(Brian Trumble)表示，2名女兒當天一起前往羅徹斯特(Rochester)的遊樂園遊玩，後來沒有任何消息，他傳了多封簡訊給2名女兒也沒有任何回覆，所以他使用Find My Friends 軟體來尋找女兒位置。

布萊恩表示，當他開車前往女兒手機位置時，一名警察攔住了他，警察告訴他前方發生車禍，車上1名女子死亡，「我當時癱坐在駕駛座上，無法站起來」，後來警方證實車上2女都已身亡，讓他痛不欲生。

警方表示，2名少女的車當時在山路上向東行駛，後來突然開進對面車道，撞上另外一輛車，目前尚未發現酒精相關證據，正在調查車禍發生原因。