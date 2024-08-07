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超級吸金搭檔！　賀錦麗配華茲「首日狂吸6.5億資金」

▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗與副手、明尼蘇達州州長華茲首度同場登台。（圖／路透）

▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗與副手、明尼蘇達州州長華茲首度同場登台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗6日宣布副手人選，由明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）出線，僅僅不到一天的時間，華茲的參選也吸引了超過2000萬美元（約新台幣6.5億元）競選資金。華茲和賀錦麗都超級吸金，賀錦麗在宣布競選首周就狂吸逾2億美元（約新台幣65.6億元）。

賀錦麗6日正式宣布華茲將與其搭檔競選2024美國總統大選，當天上午宣布，在晚間7時以前，華茲就已吸引了超過2000萬美元的競選資金。不只如此，賀錦麗的競選團隊還在競選網站上販售迷彩棒球帽，寫著大大的「賀錦麗─華茲」（Harris Waltz），每頂40美元（約新台幣1232元），預計競選周邊的販售能再為整體競選資金帶來顯著進帳。

▲賀錦麗─華茲競選小帽全數售光。（圖／翻攝賀錦麗競選網站）

▲賀錦麗─華茲競選小帽全數售光。（圖／翻攝賀錦麗競選網站）

該頂帽子的商品介紹寫著，「你提出要求，我們就會回應。美國最具標誌性的政治小帽。」此外，據介紹指出，商品是由美國工作在美國製造，文字是刺繡上去的，訂購後10天內出貨，「凡購買就是對賀錦麗勝選基金的捐贈。」該款小帽剛上線即顯示「全數售完」。

賀錦麗6日與華茲在費城首度以正副總統競選人身分同台登場，她在造勢大會上說明選華茲作為副手的原因，「從我們宣布競選的那天起，我就開始尋找一個能幫助打造更光明的未來的夥伴，一個能幫助美國團結前進的領袖，一個為中產階級奮鬥的人，一個和我一樣重視對美國的承諾的愛國者。」華茲就是她要找的人選。

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