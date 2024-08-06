北韓叛逃高官曝月薪僅1.6萬　轟金正恩要求絕對忠誠

▲李日奎抨擊北韓領導人金正恩（圖）邪惡地奪走北韓人剩不多的東西「希望」。（圖／翻攝自朝中社官網）

文／鏡週刊

最新叛逃到南韓的前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎，近日接受《BBC》專訪，透露作為駐古巴的外交官月薪僅500美元，得靠非法在中國販售古巴雪茄來維持家計，他也指出因北韓領導人金正恩知曉人民忠誠度下降，才實施更嚴苛的法律。

「古巴專家」李日奎去年11月攜家叛逃至南韓，成為自2016年前北韓駐英公使太永浩後，叛逃北韓的最高級別外交官；該消息於今年7月中旬被南韓政府消息人士證實，李日奎接受《朝鮮日報》透露，他受不了高層收賄不成的報復、平壤當局拒絕自己的就醫要求，且長輩都已離世才決定要脫北。

李日奎近日接受《BBC》專訪談及，在北韓多年的生活需要面對腐敗、賄賂及缺乏自由，讓他萌生叛逃的導火線是，想前往墨西哥接受頸椎損傷相關手術，然而申請卻被上級否決，讓他不禁產生「我在北韓享有頂層階級1%的生活，但那仍比南韓中產階級家庭的生活還要糟糕。」的想法。

作為駐古巴的北韓外交官，李日奎透露月薪僅500美元（約新台幣1萬6,361元），他只好非法在中國販售古巴雪茄來維持家計。李日奎首次分享脫北計畫給妻子時，對方被嚇到因心臟病住院，此後他嚴守該祕密，直至飛機起飛前6小時才告訴妻小他的逃亡計畫，並直言這是一次「生死賭注」。

針對被抓的脫北者，李日奎表示，一般的北韓人會承受幾個月的酷刑就被釋放，但對於如他一般的菁英人士來說只有2種結果，被關進勞改營或槍決，「我可以接受自己的死，但我無法承受家人被拖進勞改營的想法！」儘管他從未相信上帝，但他在機場門口焦急等待時還是忍不住祈禱。

儘管俄羅斯可能協助北韓暫時緩解經濟痛苦，不過李日奎直指，COVID-19大流行期間封閉國境，已嚴重破壞北韓的經濟與人民的生活，當2023年重開邊境，北韓外交官返國時，在北韓的家人就告訴他「帶回任何一切你所擁有的東西，甚至是你的舊牙刷！因為北韓一無所有了。」

北韓領導人金正恩要求公民絕對忠誠，只要有一點反對的氣息都可能會入獄，李日奎稱多年的痛苦已侵蝕北韓人的忠誠，因為他們不再奢望從金正恩那獲得任何東西，「對政權或金正恩的忠誠不再是真的。」「那是被迫的忠誠，因為一個人要不是忠誠，就得面臨死亡。」更直指金正恩是邪惡的，因為他奪走北韓人的「希望」。

北韓頒布更嚴酷的法律以懲罰那些傳播南韓文化的人，《BBC》過去就曾採訪1名脫北者，她自述目睹有人因分享南韓音樂與電視節目就被處死。李日奎認為，南韓文化正在改變北韓，不過在現有的控制系統下，這些不會導致北韓政權崩潰，「金正恩非常清楚人民的忠誠度正在下降，人們也正在改變，這就是為何金加強恐怖統治的力道。」

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