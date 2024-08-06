西班牙300年老教堂修復　小天使驚變「搞笑猛男鬼」

▲西班牙300年老教堂修復，悲劇了！小天使驚變「搞笑猛男鬼」。（圖／翻自X平台）

文／鏡週刊

西班牙索里亞市（Soria）一座米隆聖母小教堂（Ermita de Nuestra Señora del Mirón），近期進行修復工程，只是最近有人發現，教堂修復雖然告一段落，卻看見「悲劇發生」，因為教堂內原本的可愛天使雕像，現在硬生生變成「看到鬼」，小天使變形成「搞笑猛男」。

據悉這座教堂建立於1725年，距今已有將近300年歷史。近期該教堂進行修復工程，但當地文化遺產保護團體「Soria Patrimonio」貼出教堂修復後的照片，發現裡面的小天使雕像，幾乎都變了樣，該團體也直呼：「到底工人對米隆聖母小教堂做了什麼？」

▲小天使變白白捲毛猛男。（圖／翻自X平台）

▲小天使被美容成這樣。（圖／翻自X平台）

從該團體發布的照片也可見，進行「美容」的小天使，幾乎都變成「搞笑猛男」，甚至面容歪掉，好似看到鬼。據《衛報》報導，西班牙修復和保護專業人員協會（ACRE）主席艾斯佩堯（Francisco Manuel Espejo）也認為，很明顯地，這起修復工程應該是非專業人士所進行，他更說：「這是對文化遺產的一次攻擊！」

▲不少網友驚呼「看到鬼」！（圖／翻自X平台）

負責管理教堂的奧斯馬-索里亞（Osma-Soria）教區，則透過發言人表示：教堂工程是在獲得許可後進行，「但有些人喜歡最終結果，有些人則不喜歡」。不過由於這起事件受到眾多矚目，現在索里亞市政府已要求該教堂暫時關閉，並將針對教堂的修復施工過程進行調查。



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