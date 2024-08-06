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孟加拉總理下台流亡！　民眾狂賀搬空官邸、連鵝都抱走

孟加拉抗議活動發酵，週一總理哈希納如願下台。（翻攝自@trahmanbnp X）

▲孟加拉抗議活動發酵，週一總理哈希納如願下台。（圖／翻攝自@trahmanbnp X）

文／鏡週刊

孟加拉日前因為不滿政府欲將過半公務員名額保留給曾參與過獨立戰爭者的後代等特定族群，上街抗議引爆警民衝突，後來示威更演變成要求執政多年的總理哈希納（Sheikh Hasina）下台的運動。在歷經多日的流血衝突後，哈希納週一（5日）真的請辭下台並流亡海外，6日孟加拉也解除宵禁。而這次混亂中，許多民眾闖入哈希納的官邸破壞設施、瘋搶物品，場面宛如電影《讓子彈飛》。

哈希納是孟加拉國父拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）的女兒，今年第4度連任後已經掌權15年，衝著她而來的抗議活動持續進行，根據《CNN》報導，週日（4日）死亡案例達到有91人，超越了7月19日的67人，創下孟加拉近來歷史上單日最高，死者包含13名警察，此外還有數百人受傷。而根據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，至少有32名兒童在上個月的抗議活動中喪生。

孟加拉的抗議活動在全國延燒，上千上萬人走上街頭爭取權益。（翻攝自@trahmanbnp X）

▲孟加拉的抗議活動在全國延燒，上千上萬人走上街頭爭取權益。（圖／翻攝自@trahmanbnp X）

哈希納斥責抗議者為破壞國家穩定的恐怖分子，還呼籲強力鎮壓。有記者就目睹警察對民眾開火，孟加拉政府近來的作為也遭到人權組織嚴厲批評。5日有4人在達卡醫學院集會時受傷，1人頭部中彈，還有抗議者稱軍方封鎖了達卡醫學院的大門，並對示威者使用催淚瓦斯。此外，在達卡大學和首都的米納爾（Shaheed Minar）國家紀念碑集會的民眾遭到警察拿棍子毆打。

抗議活動在孟加拉多個城市蔓延，包括拉傑沙希（Rajshahi）、巴里薩爾（Barisal）和吉大港（Chittagong），由於抗議不斷，孟加拉一度斷網，導致社交媒體完全無法使用，政府週末時還實施了無限期的全國宵禁。

抗議期間，許多軍警對人民開火，民眾舉牌斥責哈希納是「殺手」。（翻攝自@trahmanbnp X）

▲抗議期間，許多軍警對人民開火，民眾舉牌斥責哈希納是「殺手」。（圖／翻攝自@trahmanbnp X）

哈希納週一正式請辭下台，並逃離孟加拉飛往印度，隨後孟加拉首都達卡的機場沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）暫時關閉。而街頭則出現了大批歡呼的民眾，甚至還有人爬到拉赫曼的巨大雕像上，並用斧頭砍擊雕像的頭部。

下台後，哈希納的臉書和X等社群網站也紛紛關閉。（翻攝自@StayWithHasina X）

▲下台後，哈希納的臉書和X等社群網站也紛紛關閉。（圖／翻攝自@StayWithHasina X）

5日孟加拉大批的抗議者闖入了哈希納的官邸，照片顯示官邸附近的車輛冒著濃煙，屋內有大批抗議者破壞了牆壁並把物品都拿走。網路上的圖片和貼文看來，包括服飾、廚具等物品都被洗劫一空，民眾吃起哈希納家廚房的食物，還有人連鵝跟魚也抱走，甚至有民眾發文酸哈希納逃亡忘了帶Dior行李箱，一名女性「拾獲」該行李箱，被網友讚是「中了大獎」，場面宛如電影《讓子彈飛》中周潤發飾演的黃四郎家被搬空的畫面。

孟加拉的陸軍司令扎曼（Gen. Waker-uz-Zaman）事後向民眾發表談話，稱軍方將組建臨時政府，也向年輕學生與抗議者承諾，無論有什麼要求他們都會滿足，自己已經下令，軍方或警察都不會對抗議者開火；不過，先前軍警還有襲擊示威者。隨著哈希納下台，宵禁也在5日清晨解除。

此外，孟加拉總統謝哈布丁（Mohammed Shahabuddin）週二（6日）宣布，釋放反對派領袖、前總理齊亞（Khaleda Zia）以及其他因抗議活動或「虛假案件」被捕的人。謝哈布丁更宣布解會議會，要求所有政黨開始組建臨時政府，以利盡快舉行選舉。

孟加拉民眾大規模示威成功推倒哈希納，他們也希望彼此的血汗不會白流。（翻攝自@trahmanbnp X）

▲孟加拉民眾大規模示威成功推倒哈希納，他們也希望彼此的血汗不會白流。（圖／翻攝自@trahmanbnp X）

領導抗議活動的「反歧視學生（Students Against Discrimination）」組織成員巴舍爾（Nafiz Basher）表示，他們週二會與軍方見面。他們希望看到孟加拉諾貝爾和平獎得主來尤納斯（Muhammad Yunus）來領導臨時政府。尤納斯週一時曾稱，他希望看到軍方將國家掌控權還給人民，看到民眾在街頭慶祝，數百萬孟加拉人普天同慶，彷彿這是孟加拉的解放日。

哈希納下台後未來仍是未知，但孟加拉民眾期待會越變越好。（翻攝自@trahmanbnp X）

▲哈希納下台後未來仍是未知，但孟加拉民眾期待會越變越好。（圖／翻攝自@trahmanbnp X）

對於哈希納下台，28歲的民眾扎希恩（Khatib Zahin）受訪表示，哈希納走了，但孟加拉還有很長的路要走，直到宗教和族裔的少數團體都得到保護、正義也降臨到他們身上的那天，國家才算真的自由。另一位居民汗（Arifeen Mahmood Khan）則表示，希望大家比以往任何時候都更好、更強大與更善良，一起努力建設孟加拉。


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