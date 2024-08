孟加拉總理下台流亡！　民眾狂賀搬空官邸、連鵝都抱走

▲孟加拉抗議活動發酵,週一總理哈希納如願下台。(圖/翻攝自@trahmanbnp X)

孟加拉日前因為不滿政府欲將過半公務員名額保留給曾參與過獨立戰爭者的後代等特定族群,上街抗議引爆警民衝突,後來示威更演變成要求執政多年的總理哈希納(Sheikh Hasina)下台的運動。在歷經多日的流血衝突後,哈希納週一(5日)真的請辭下台並流亡海外,6日孟加拉也解除宵禁。而這次混亂中,許多民眾闖入哈希納的官邸破壞設施、瘋搶物品,場面宛如電影《讓子彈飛》。

哈希納是孟加拉國父拉赫曼(Sheikh Mujibur Rahman)的女兒,今年第4度連任後已經掌權15年,衝著她而來的抗議活動持續進行,根據《CNN》報導,週日(4日)死亡案例達到有91人,超越了7月19日的67人,創下孟加拉近來歷史上單日最高,死者包含13名警察,此外還有數百人受傷。而根據聯合國兒童基金會(UNICEF)統計,至少有32名兒童在上個月的抗議活動中喪生。

哈希納斥責抗議者為破壞國家穩定的恐怖分子,還呼籲強力鎮壓。有記者就目睹警察對民眾開火,孟加拉政府近來的作為也遭到人權組織嚴厲批評。5日有4人在達卡醫學院集會時受傷,1人頭部中彈,還有抗議者稱軍方封鎖了達卡醫學院的大門,並對示威者使用催淚瓦斯。此外,在達卡大學和首都的米納爾(Shaheed Minar)國家紀念碑集會的民眾遭到警察拿棍子毆打。

抗議活動在孟加拉多個城市蔓延,包括拉傑沙希(Rajshahi)、巴里薩爾(Barisal)和吉大港(Chittagong),由於抗議不斷,孟加拉一度斷網,導致社交媒體完全無法使用,政府週末時還實施了無限期的全國宵禁。

哈希納週一正式請辭下台,並逃離孟加拉飛往印度,隨後孟加拉首都達卡的機場沙阿賈拉勒國際機場(Hazrat Shahjalal International Airport)暫時關閉。而街頭則出現了大批歡呼的民眾,甚至還有人爬到拉赫曼的巨大雕像上,並用斧頭砍擊雕像的頭部。

5日孟加拉大批的抗議者闖入了哈希納的官邸,照片顯示官邸附近的車輛冒著濃煙,屋內有大批抗議者破壞了牆壁並把物品都拿走。網路上的圖片和貼文看來,包括服飾、廚具等物品都被洗劫一空,民眾吃起哈希納家廚房的食物,還有人連鵝跟魚也抱走,甚至有民眾發文酸哈希納逃亡忘了帶Dior行李箱,一名女性「拾獲」該行李箱,被網友讚是「中了大獎」,場面宛如電影《讓子彈飛》中周潤發飾演的黃四郎家被搬空的畫面。

