趙立堅妻發文自曝「乳腺癌晚期」　配合治療50％機率可活6-24個月

▲趙立堅與妻子湯天如在病床上合照。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部前發言人趙立堅妻子湯天如昨（5）日突然在微博上發文自曝罹癌，她表示，在2023年六月初被診斷出乳腺癌晚期，即使被要求立即住院動手術，仍參與外交工作前往巴基斯坦出差，才回到北京完成手術。她在文中提到，希望能透過自己分享隱私和抗癌經歷，提供有需要的人參考。

▲趙立堅妻子湯天如自曝已罹患乳腺癌晚期。（圖／翻攝微博）

湯天如在4日曾發出一連串與趙立堅的合照，手上掛著就醫的腕帶，兩人躺在病床上，湯天如則是穿著病人服裝，雙手緊緊挽住趙立堅，配文則是，「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。」

經過數日沉澱，湯天如連續兩天在微博上發文，解開在病床上合照的謎底，自曝已經乳腺癌5期。她表示，出差回國後分兩次完成手術，由於癌症已經轉移淋巴，還做了淋巴清掃。她提到，醫生說如果不化療和放療，生命期只有6個月，如果配合治療，有百分之五十的機會可以活6至24個月，「我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？」

▲在大陸外交部發言人任內有著「戰狼」稱號的趙立堅。（圖／CFP）

湯天如最終決定不接受西醫治療，她強調，「既然時間那麼短就不要再折騰自己，最後的時間舒服些選擇中醫調理。」

在趙立堅擔任大陸外交部發言人期間，湯天如的微博「大聰與傻丫頭」就已經廣為人知，她不時會在微博中曬恩愛，盡顯夫妻鶼鰈情深的深厚感情，讓外界閃瞎了眼而出名。