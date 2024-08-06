幕後／立院臨時會恐流局！　議程安排有「異見」朝野難達成共識

▲朝野對臨時會意見分歧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會期結束後，原本預計8月召開臨時會，藍營希望處理選罷法相關提案、綠營則認為應專心處理將屆法定期限的人事案、白營則主張一併審查「吹哨者保護法」等案。但相關議程討論卻突然急轉彎，先是白委黃國昌稱不隨民進黨起舞；藍營則稱若只處理人事案「沒有臨時會必要」。有立院人士透露，朝野對議程安排難達成共識，一時半刻無法處理，就沒有繼續討論。而根據國會議程，立委9月1日就要報到，若朝野持續僵持，臨時會流局可能性大。

對於臨時會議程安排，5月16日朝野協商中，民眾黨立委黃珊珊提到，若延會到8月可能很多立委無法安排國會外交，所以人事同意權案可以用臨時會處理；國民黨團總召傅崐萁則說，建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以臨時會處理。最終朝野同意「延會至716，八月召開臨時會處理人事同意權」。

休會期間，國民黨團首席副書記長林思銘日前受訪時強調，福國利民的民生法案還是優先，爭議較大的《選罷法》則不會處理；民進團黨幹事長吳思瑤說，希望人事同意權在法定期限盡量配合，希望單純化。民眾黨團則表示，會主張加開委員會，將重要的議法案，如「吹哨者保護法」、「棄保潛逃罪」等一併審查，才不致浪費公帑。

然而，7月底時，在野黨態度改變，民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。國民黨立委謝龍介也表示，沒有必要配合民進黨召開臨時會，南部水災嚴重，也沒看到執政黨為了協助災民召開臨時會，只是為了謀權、奪權，為了讓自己的人事案可以通過，他不支持。

據立院人士透露，8月中旬朝野有各自考察行程，原定最後一個禮拜召開臨時會，但因議程內容分歧、無法達成共識，一時半刻無法處理，就沒有繼續討論下去，可能臨時會就不開了。在野黨也認為，人事案的壓力在執政黨身上，所以對開不開臨時會沒有堅持。