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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我必須挺身而出捍衛憲政」　賴清德批：立院片面更動權力分立

▲▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭今（6日）針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，備受各界關注。對此，總統賴清德表示，自己是國會改革支持者，然而立法院只透過修法程序，而非修憲程序，片面更動憲法權力分立界限，課予總統憲法沒有規範的義務、造成憲政機關運作的困難，甚至侵害人民權利。他強調，總統是憲政的守護者，對國家負責更是責無旁貸的使命，他必須挺身而出捍衛憲法。

國會職權修法言詞辯論今登場，這次總統府代表，將由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵，分別在上下午出席。總統訴訟代理人除了委任律師洪偉勝，更加入台大法學院教授孫迺翊及副教授蘇慧婕。

賴清德也在Threads發文表示，關於國會職權修法聲請釋憲，憲法法庭進行言詞辯論，他是聲請人之一，並請總統府潘孟安秘書長代表出席發言。

賴清德表示，自己和潘孟安都擔任過立委，也參與過多次國會改革，但他們對這次藉著號稱「改革」通過的《立法院職權行使法》修法，都非常關切和憂心。

賴清德認為，他是國會改革的支持者，然而這次立法院只透過修法程序，而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立界限，甚至產生侵害人民權利的疑慮；身為總統，自己必須挺身而出捍衛憲法。

賴清德指出，這次的修法過程缺乏討論，人民對於不公開、不透明且可能影響自身權益的修法，感到焦慮；因此，總統及各憲政機關有責任透過聲請釋憲，維護人民權利。

賴清德說，憲法增修條文規定，立法院得聽取總統國情報告，但這不等於立法院可以透過修法，就課予總統在憲法所沒有規範的義務。而立法院行使人事同意權，也不代表就能透過不予審查、不行使同意權等方式，造成憲政機關運作上的困難，當機關無法發揮功能，就違反了憲法所定的機關忠誠義務。至於立法院調查權，也不能用不符比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。

最後，賴清德強調，總統是憲政的守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命！希望大家一起努力守護國家的憲政體制，讓台灣民主永續發展！

▼總統賴清德針對國會職權修法釋憲案，強調自己必須捍衛憲政。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼總統賴清德針對國會職權修法釋憲案，強調自己必須捍衛憲政。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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