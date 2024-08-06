生日報平安！柯文哲：每天被恐嚇今會收押　打開家門驚見3女粉送壽桃

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲6日過65歲生日，由於海基會董事長鄭文燦在生日當天被爆涉《貪污罪》遭捕，外界關心柯文哲生日當天會不會出事。面對名嘴稱柯文哲生日當天會有檢調找上門，柯文哲今早出門時遇到的是3名女粉絲送上6顆壽桃，直言如果檢調要辦的話，總統大選就會辦了，「拖到現在？」

民眾黨下午提供幕僚幫柯文哲慶生的影片，民眾黨新聞部主任吳怡萱拿著插滿蠟燭的蛋糕，要柯文哲許願，而柯先是驚訝地說「哇！這蠟燭怎麼插的？」並表示不用特別許願，「國泰民安就好了」、「對我來講，大家平安幸福就好了。」

▲民眾黨幕僚幫黨主席柯文哲過生日。（圖／民眾黨提供）

隨後，柯文哲也笑說，自己今早出門的時候想說，外界每天恐嚇他生日時會被抓去關，結果一開門，發現有3個女粉絲站在那裡快半小時，然後送上6顆壽桃，「我本來想說，不是每天政論（節目）都恐嚇說生日那天要把我收押？打開是不是檢調單位？結果3個女粉絲站在那送6顆壽桃。」

立院民眾黨團主任陳智菡詢問，很多粉絲看到政論節目焦慮到睡不著，有什麼話要對粉絲說？柯文哲直言，「唉！我跟你講，要辦的話，去年總統大選就要辦了，拖到現在？」隨後柯文哲突然用手搧風，試圖把所有蠟燭搧熄，嚇得一旁幕僚趕緊提醒要許願，柯則認為「不用許願啦！國泰民安、風調雨順啦！」

另外，吳怡萱詢問柯文哲今年是不是滿65歲，可以拿敬老卡？柯文哲笑說，「對啊！前幾天接到區公所打來，說可以領敬老卡了。」而陳智菡則偷偷補充道「對啊！他（柯文哲）說很傷心。」

而柯文哲的妻子陳佩琪也於臉書上開玩笑稱，今早柯文哲一如往常下樓走路去上班，果然如名嘴說的「阿北初四了」，因為樓下傳來一陣騷動聲，自己趕緊從住家4樓往下看，只見一群人喊「阿北生日快樂」，「嗚嗚嗚，接著就把人架走了，不知開價多少才願意放人？」