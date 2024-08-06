大法官問不記名投票怎問責？黃國昌回看直播　吳崢：找不到就算了？

▲憲法法庭言詞辯論立法院三位代表，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院影音）



記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案釋憲案，憲法法庭今（6日）進行言詞辯論。大法官尤伯祥提出釋字第499號釋憲文可否應用在此案，在無記名投票下，選民如何究責立委等問題，民眾黨立委黃國昌說明可以透過直播方式，尤伯祥則認為黃沒有回答到問題。對此，民進黨發言人吳崢表示，黃國昌果然是活在直播裡的男人。認為直播就是全世界，面對這樣重大的核心問題，黃國昌居然認為，大家自己去看直播。「如果找不到就算了？」

憲法法庭言詞辯論上午場聚焦在「立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權之行使相關規定」，就立法程序舉手表決部分，尤伯祥在詢答環節提問，釋字499號解釋理由書第六段特別說明，因為修憲在二、三讀程序都採用無記名投票，違反公開透明原則，導致選民對國民大會代表行使職權的意見無從知悉，國民大會代表依照《憲法》133條，必須對他選區的選民負政治責任，依照這個意旨沒辦法貫徹責任政治原則，因此構成明顯重大瑕疵。

尤伯祥認為，在採取無記名投票之下，就法律案採取反對立場的少數立委，其立場顯然不能夠顯明於立院議事錄裡，從立院議事錄看不出來是反對或贊成，在這種情況下，如何用議事錄證明，他們在立法過程曾採取過明顯反對立場，因此提供給大法官聲請釋憲？也就是說，「如果採取無記名投票，是不是也會剝奪掉少數立委聲請釋憲的權利？」

黃國昌回應，在國會改革法案當中的責任政治原理，「我不認為到目前為止有任何問題。」因為憲法法庭接受民進黨團總召柯建銘等51人釋憲的聲請，全中華民國、全台灣人都知道，民進黨籍立委反對這次國會改革法案，所有明確支持、包括在立院混亂的議事程序當中，還盡量維持在面對暴力攻擊的時候，透過公開透明、直播方式，每個人手舉高高的，讓全體選民看到，這包括了國民黨及民眾黨的立委，「我們在這件事情上面的立場是非常清楚的。」尤伯祥則做結論，「我再打斷你一下，你的意思我聽懂了，你認為用公開直播可以取代議事錄。」

對於黃國昌說法，吳崢酸，黃國昌果然是活在直播裡的男人。認為直播就是全世界。兩個多月前，他就已經揭露過國會擴權法案中，黑箱舉手表決的「議事錄」，誰出席、誰贊成、誰反對，完全沒有紀錄。

吳崢指出，尤伯祥大法官，指出這次國會擴權法案的立法過程，因為使用舉手表決，沒有揭露每個個別委員的投票紀錄，未來選民要怎麼問責？面對這樣重大的核心問題，黃國昌居然認為，大家自己去看直播。

吳崢質疑，現在是要選民以後每個人自己努力去看立法院直播，從全院畫面裡張大眼睛找自己選區的委員在哪裡、在幹嘛嗎？如果找不到就算了？這不是反過來增加選民監督的困難嗎？

