　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逃到印度！孟加拉前總理傳已飛離空軍基地　正前往下個地點

▲▼ 孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在示威爆發後請辭逃往印度。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉總理哈希納1996年首次掌權，迄今長達20多年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在示威爆發後請辭逃往印度，依據印度新聞媒體ANI取得的消息，載著哈希納的孟加拉C-130J軍機已於6日上午升空，飛離印度空軍基地。

ANI援引多個匿名消息指出，孟加拉C-130J軍機已於當地6日上午9時左右起飛，離開印度空軍基地，「正前往下一個目的地」，印度安全機構正在密切監控情況。此前，哈希納5日晚間搭機來到印度北部城市加茲阿巴德（Ghaziabad）。

BBC指出，哈希納光是今年6月就造訪印度2次，先是出席印度總理莫迪（Narendra Modi）的宣誓就職典禮，在這趟行程結束後返回孟加拉不久，又展開為期2天的國是訪問。截至目前，印度把孟加拉暴力流血示威描述為孟加拉內部事務。

另據NDTV刊出的報導，印度政府批准哈希納在印度境內短暫停留，同時為她尋求英國庇護一事提供協助。但英國政府尚未做出相關確認。

哈希納1996年首次掌權，迄今長達20多年。批評者指控，在她的統治下，人民被迫失蹤或遭法外處決，異議人士也被打壓。哈希納宣布請辭幾小時後，總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）下令釋放被判刑入獄的前總理吉亞（Khaleda Zia）。

隨著總理下台，孟加拉舉國歡騰，示威者也紛紛期待，新政府能夠好好審視他們的訴求，包括民主改革、改善就業與教育體系。依據外電捕捉到的畫面，孟加拉民眾湧上街頭慶祝，甚至闖入總理官邸洗劫，把家具、電腦與其他貴重物品全搬光。

▼孟加拉長達數周的反政府示威結束，民眾紛紛闖入總理官邸，把財物洗劫一空。（圖／路透）

►總理搭機出逃「孟加拉人民嗨翻」　攻佔官邸家具3C全搬光
►孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／十連霸議員今入監！自己先理好平頭　雙手上銬上囚車
網紅載未婚妻遭撞！求償1719萬　僅判賠74萬
新冠增104死！　變異株「KP.3變主流」
鄭中基突閃退演藝圈！　原因親自說了
唐嘉鴻獎金加碼可獲750萬！　比吳詩儀、李孟遠多
大法官談國情報告勸和解　「立院自刪條文、總統要履行承諾或義務
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　防雷擊強風
網問李洋、陳詩媛若掉海先救誰？　女友爆王齊麟秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲旅遊10大實惠城市曝！台北靠「便宜美食」登榜首：值得立刻出發

逃到印度！孟加拉前總理傳已飛離空軍基地　正前往下個地點

總理搭機出逃「孟加拉人民嗨翻」　攻佔官邸家具3C全搬光

Neuralink完成第2例「大腦晶片植入」　馬斯克：手術很成功

加州小飛機迫降球場失控滑行　「差點撞上選手」驚險畫面曝光

越南地產航空大亨鄭文決　詐欺操縱股市遭判21年

黎巴嫩真主黨又1指揮官被擊斃！　以色列軍方：造成重大打擊

日本男排奧運止步8強！　場邊「1張照」哭暈眾人

網路訂房選擇「美麗海景房間」　女網紅實際抵達被窗外景色嚇到

比賽制服「全都不合身」　美鉛球女將崩潰：剛到巴黎都在哭

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

亞洲旅遊10大實惠城市曝！台北靠「便宜美食」登榜首：值得立刻出發

逃到印度！孟加拉前總理傳已飛離空軍基地　正前往下個地點

總理搭機出逃「孟加拉人民嗨翻」　攻佔官邸家具3C全搬光

Neuralink完成第2例「大腦晶片植入」　馬斯克：手術很成功

加州小飛機迫降球場失控滑行　「差點撞上選手」驚險畫面曝光

越南地產航空大亨鄭文決　詐欺操縱股市遭判21年

黎巴嫩真主黨又1指揮官被擊斃！　以色列軍方：造成重大打擊

日本男排奧運止步8強！　場邊「1張照」哭暈眾人

網路訂房選擇「美麗海景房間」　女網紅實際抵達被窗外景色嚇到

比賽制服「全都不合身」　美鉛球女將崩潰：剛到巴黎都在哭

瘦子禁菸場所「吸菸全被拍」！　網轟最壞示範「經紀公司回應了」

快訊／阿里山午後大雨！台18線明隧道又坍方落石　雙向交通中斷

環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

大法官問不記名投票怎問責？黃國昌回看直播　吳崢：找不到就算了？

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

快訊／北市砂石車輾斃腳踏車女騎士！駕駛3萬元交保

嫖娼3字男星答案揭曉！《慶餘年》太子說漏嘴…扯出《唐詭2》渣男

亞洲旅遊10大實惠城市曝！台北靠「便宜美食」登榜首：值得立刻出發

【廣編】A.S.O（阿瘦）屏東店盛大揭幕　小嫻親臨體驗動態足壓量測

金曲歌王投資失利負債！　慘無地方住「露宿街頭」

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

半導體大廠財報欠佳　宣布裁員1400人

班機遇亂流「飛機餐灑滿地」　14人不適

她是女性！國際奧會力挺：林郁婷將繼續參賽

賀錦麗老公爆「偷吃女兒老師」還搞大肚子

質疑林郁婷性別　國際拳總「無證據」挨批

美到以為是AI　匈牙利擊劍女將超仙

國際拳總批奧會：用護照決定資格

日本男排止步8強　場邊「1張照」哭暈眾人

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！

標題稱「跨性別拳擊手」遭炎上！　《波士頓環球報》道歉

太早慶祝！德田徑女選手「0.01秒差」被淘汰

3寶媽海中揮拳打鯊魚臉　反被扯下左手

更多熱門

相關新聞

嗨翻！孟加拉人攻佔總理官邸全搬光

嗨翻！孟加拉人攻佔總理官邸全搬光

孟加拉公務員招募制度，引發長達數周的大規模示威，至今累積逾300死。隨著緊張情勢不斷升溫，總理哈希納（Sheikh Hasina）5日請辭並且搭機逃往印度，該國民眾紛紛湧上街頭慶祝，甚至闖入總理官邸洗劫。

孟加拉動亂迫使總理下台　軍方宣布今結束宵禁

孟加拉動亂迫使總理下台　軍方宣布今結束宵禁

即／孟加拉總理請辭「搭機逃亡」

即／孟加拉總理請辭「搭機逃亡」

孟加拉抗議釀300死！　當局下令無限期宵禁

孟加拉抗議釀300死！　當局下令無限期宵禁

孟加拉示威再爆衝突至少50死　當局宣布全國宵禁

孟加拉示威再爆衝突至少50死　當局宣布全國宵禁

關鍵字：

哈希納孟加拉示威政治新政府

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

認了「演藝圈超黑暗」！

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面