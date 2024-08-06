逃到印度！孟加拉前總理傳已飛離空軍基地　正前往下個地點

▲孟加拉總理哈希納1996年首次掌權，迄今長達20多年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在示威爆發後請辭逃往印度，依據印度新聞媒體ANI取得的消息，載著哈希納的孟加拉C-130J軍機已於6日上午升空，飛離印度空軍基地。

ANI援引多個匿名消息指出，孟加拉C-130J軍機已於當地6日上午9時左右起飛，離開印度空軍基地，「正前往下一個目的地」，印度安全機構正在密切監控情況。此前，哈希納5日晚間搭機來到印度北部城市加茲阿巴德（Ghaziabad）。

BBC指出，哈希納光是今年6月就造訪印度2次，先是出席印度總理莫迪（Narendra Modi）的宣誓就職典禮，在這趟行程結束後返回孟加拉不久，又展開為期2天的國是訪問。截至目前，印度把孟加拉暴力流血示威描述為孟加拉內部事務。

另據NDTV刊出的報導，印度政府批准哈希納在印度境內短暫停留，同時為她尋求英國庇護一事提供協助。但英國政府尚未做出相關確認。

哈希納1996年首次掌權，迄今長達20多年。批評者指控，在她的統治下，人民被迫失蹤或遭法外處決，異議人士也被打壓。哈希納宣布請辭幾小時後，總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）下令釋放被判刑入獄的前總理吉亞（Khaleda Zia）。

隨著總理下台，孟加拉舉國歡騰，示威者也紛紛期待，新政府能夠好好審視他們的訴求，包括民主改革、改善就業與教育體系。依據外電捕捉到的畫面，孟加拉民眾湧上街頭慶祝，甚至闖入總理官邸洗劫，把家具、電腦與其他貴重物品全搬光。

▼孟加拉長達數周的反政府示威結束，民眾紛紛闖入總理官邸，把財物洗劫一空。（圖／路透）