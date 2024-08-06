總理搭機出逃「孟加拉人民嗨翻」　攻佔官邸家具3C全搬光

▲孟加拉長達數周的反政府示威結束，民眾紛紛闖入總理官邸，把財物洗劫一空。（圖／路透，下同。）
記者吳美依／綜合報導
孟加拉公務員招募制度，引發長達數周的大規模示威，至今累積逾300死。隨著緊張情勢不斷升溫，總理哈希納（Sheikh Hasina）5日請辭並且搭機逃往印度，該國民眾紛紛湧上街頭慶祝，甚至闖入總理官邸洗劫，把家具、電腦與其他貴重物品全搬光。
孟加拉的公務員配額制度，把超過一半的高薪職位保留給特定團體，雖讓女性、少數族裔、殘障人士受惠，卻也有1/3職位被分配給1971年獨立戰爭「戰爭英雄」的家屬與親眷。孟加拉當年就是因為這場戰爭，才從巴基斯坦獨立建國。
示威人士認為，這種制度相當不公平，並且帶有歧視性，上街要求政府廢除，並且改採擇優錄取制，卻迅速升級為反政府示威，暴力衝突更導致300多人喪生。
人們5日在首都達卡（Dhaka）破壞政府大樓，試圖推倒哈希納父親、獨立領袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的雕像，手機訊號一度中斷數小時才恢復。隨著總理下台，孟加拉舉國歡騰，示威者也紛紛期待，新政府能夠好好審視他們的訴求，包括民主改革、改善就業與教育體系。
哈希納請辭幾小時後，總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）下令釋放被判刑入獄的前總理吉亞（Khaleda Zia），以及所有被捕示威者。他主持了一次與軍方領袖及政治代表的會議，將解除全國宵禁，組建臨時政府，並且舉行新的大選。
76歲的哈希納1996年首次掌權，迄今長達20多年。批評者指控，在她的統治下，人民被迫失蹤或遭法外處決，異議人士也被打壓。不過，哈希納兒子兼總理技術顧問裘伊（Sajeeb Wazed Joy）說，「她在過去15年改變了孟加拉。她掌權時，孟加拉被視為失敗又貧窮的國家，直到現在成為崛起的亞洲虎之一（rising tigers of Asia）。」
▲哈希納20多年的統治告終 。（圖／達志影像／美聯社）
孟加拉智庫「達卡政策對話中心」（Centre for Policy Dialogue）資深經濟學家巴塔查里亞（Debapriya Bhattacharya）表示，儘管總理辭職後街頭一片狂喜，人們對於印度教少數族群的攻擊也升級了，成為新政府的立即挑戰，「人們覺得印度完全支持哈希納政府。示威者不區分印度人或印度教孟加拉公民，已經引發針對寺廟與民眾的攻擊。現在出現了權力真空，沒有人執行法律與秩序。新政府將必須保護宗教少數族群。」
倫敦智庫「查塔姆研究所」（ Chatham House）資深研究員巴傑帕伊（Dr Chietigj Bajpaee）也指出，孟加拉的高失業率，使得公務員配額成為特別突出的政治問題。整起事件的迅速發展，也反映年輕人對於過去15年的「一黨統治」感到失望。
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