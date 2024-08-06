總理搭機出逃「孟加拉人民嗨翻」　攻佔官邸家具3C全搬光

▲孟加拉長達數周的反政府示威結束，民眾紛紛闖入總理官邸，把財物洗劫一空。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

孟加拉公務員招募制度，引發長達數周的大規模示威，至今累積逾300死。隨著緊張情勢不斷升溫，總理哈希納（Sheikh Hasina）5日請辭並且搭機逃往印度，該國民眾紛紛湧上街頭慶祝，甚至闖入總理官邸洗劫，把家具、電腦與其他貴重物品全搬光。

孟加拉的公務員配額制度，把超過一半的高薪職位保留給特定團體，雖讓女性、少數族裔、殘障人士受惠，卻也有1/3職位被分配給1971年獨立戰爭「戰爭英雄」的家屬與親眷。孟加拉當年就是因為這場戰爭，才從巴基斯坦獨立建國。

示威人士認為，這種制度相當不公平，並且帶有歧視性，上街要求政府廢除，並且改採擇優錄取制，卻迅速升級為反政府示威，暴力衝突更導致300多人喪生。

人們5日在首都達卡（Dhaka）破壞政府大樓，試圖推倒哈希納父親、獨立領袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的雕像，手機訊號一度中斷數小時才恢復。隨著總理下台，孟加拉舉國歡騰，示威者也紛紛期待，新政府能夠好好審視他們的訴求，包括民主改革、改善就業與教育體系。