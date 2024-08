快訊／孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

▲ 哈希納已逃離孟加拉 。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

孟加拉公務員招募制度引發學生團體抗議,要求總理哈希納(Sheikh Hasina)下台,後來演變成全國動亂,4日一天就有91人死亡,至今累積逾300死。據外媒最新消息,示威持續數周後,哈希納5日稍早請辭並搭機逃往印度,示威民眾已經闖入總理官邸。

綜合BBC及《路透》,哈希納5日稍早請辭總理,和她的姊妹搭乘軍用直升機離開孟加拉,逃往印度,目前已有數千名示威者衝進哈希納位於首都達卡的官邸。當地媒體畫面顯示有民眾扛走官邸內的物品,包括椅子、沙發等家具。

印度NDTV報導,孟加拉陸軍似乎正採取行動控制局面,據報軍方向哈希納發出最後通牒,要求她在45分鐘內下台。陸軍參謀長召開記者會說明,他們正就組成臨時政府進行談判,呼籲人民信任軍方,承諾使國家恢復和平,要求停止暴力。

Thousands of protesters in Dhaka demanded Prime Minister Sheikh Hasina's resignation after a violent police crackdown. Protest leader Asif Mahmud urged supporters to "prepare bamboo sticks and liberate Bangladesh."



Former army officers have joined the movement, with ex-army… pic.twitter.com/ai2DIbwqnk