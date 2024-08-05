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快訊／孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

▲▼ 孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈希納已逃離孟加拉  。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉公務員招募制度引發學生團體抗議，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，後來演變成全國動亂，4日一天就有91人死亡，至今累積逾300死。據外媒最新消息，示威持續數周後，哈希納5日稍早請辭並搭機逃往印度，示威民眾已經闖入總理官邸。

綜合BBC及《路透》，哈希納5日稍早請辭總理，和她的姊妹搭乘軍用直升機離開孟加拉，逃往印度，目前已有數千名示威者衝進哈希納位於首都達卡的官邸。當地媒體畫面顯示有民眾扛走官邸內的物品，包括椅子、沙發等家具。

印度NDTV報導，孟加拉陸軍似乎正採取行動控制局面，據報軍方向哈希納發出最後通牒，要求她在45分鐘內下台。陸軍參謀長召開記者會說明，他們正就組成臨時政府進行談判，呼籲人民信任軍方，承諾使國家恢復和平，要求停止暴力。

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