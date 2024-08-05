快訊／孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

▲ 哈希納已逃離孟加拉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉公務員招募制度引發學生團體抗議，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，後來演變成全國動亂，4日一天就有91人死亡，至今累積逾300死。據外媒最新消息，示威持續數周後，哈希納5日稍早請辭並搭機逃往印度，示威民眾已經闖入總理官邸。

綜合BBC及《路透》，哈希納5日稍早請辭總理，和她的姊妹搭乘軍用直升機離開孟加拉，逃往印度，目前已有數千名示威者衝進哈希納位於首都達卡的官邸。當地媒體畫面顯示有民眾扛走官邸內的物品，包括椅子、沙發等家具。

印度NDTV報導，孟加拉陸軍似乎正採取行動控制局面，據報軍方向哈希納發出最後通牒，要求她在45分鐘內下台。陸軍參謀長召開記者會說明，他們正就組成臨時政府進行談判，呼籲人民信任軍方，承諾使國家恢復和平，要求停止暴力。

<p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="https://www.ettoday.net/news/20240805/2791329.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">►孟加拉學生團體示威300死！ 當局下令「無限期宵禁」</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><img src="//cdn2.ettoday.net/images/7783/7783382.jpg" alt="▲▼孟加拉學生示威行動。（圖／路透）" width="600" height="400" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>▲▼ 孟加拉學生示威演變成全國動亂，至今累積300人死亡。（圖／路透）</strong></p> <p style="text-align: justify;"><img src="//cdn2.ettoday.net/images/7783/7783386.jpg" alt="▲▼孟加拉學生示威行動。（圖／路透）" width="600" height="400" /></p>

Thousands of protesters in Dhaka demanded Prime Minister Sheikh Hasina's resignation after a violent police crackdown. Protest leader Asif Mahmud urged supporters to "prepare bamboo sticks and liberate Bangladesh."



Former army officers have joined the movement, with ex-army… pic.twitter.com/ai2DIbwqnk — Eagle News Feed (@eagle_feed) August 4, 2024

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