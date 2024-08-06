國道肇逃她「照顧2身障家人」盼緩刑　被害人也求情...法官准了

▲劉女在國10肇事逃逸，遭判刑1年4月，二審上訴法官宣告緩刑4年。（示意圖／記pakutaso）

記者吳佩蓁／高雄報導

劉姓女子2022年9月25日晚間7時許，駕車行經國道10號東向0.4公里處時失控撞上前方車輛，導致該車張姓女駕駛頸部、胸部受傷，事後劉女竟肇事逃逸。經高雄地院審理，依肇事逃逸、過失傷害2罪，分別判處劉女有期徒刑1年4月、拘役55日（得易科罰金），事後劉女不服上訴，高雄高分院審酌劉女已經認罪，而且還要照顧身障配偶及母親，宣告緩刑4年。

判決指出，2022年9月25日晚間7時49分許，劉女駕車行經由西往東方向行駛國道公路10號東向0.4公里處時，未注意前方車況，撞上前方一輛自小客車，當下撞擊力道猛烈，劉女車頭損毀、引擎蓋突起，造成前方小客車駕駛張女頸部扭傷拉傷、胸部挫傷，沒想到事後劉女竟肇事逃逸。

一審劉女辯稱，當在案發前一個禮拜才在國1撞擊一輛藍色小貨車，造成車輛毀損，事後就沒再開過那台車，否認9月25日駕車行經案發地點肇事逃逸，但法官勘察相關行車紀錄器及交通事故調查報告後，認定劉女肇事逃逸，痛批劉女犯後還飾詞狡辯否認犯行，絲毫未見悔悟之心，犯後態度不佳，依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑1年4月；另依過失傷害罪，處拘役55日，得易科罰金。

事後劉女不服上訴，劉女主張案發後她因為害怕而否認犯行，但審理時已改口認罪，並與張女達成和解，對於浪費司法資源感到抱歉，且家中還有2名身障家屬需要照顧，請求法官宣告緩刑。

高雄高分院審理認為，劉女在審理中坦承犯行，並與張女達成調解，張女也替她求情，雖駁回劉女上訴，維持原判決刑度，但宣告緩刑4年，另需向公庫支付10萬元，全案仍可上訴。