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國策顧問、「醫生詩人」曾貴海病逝　享壽78歲

▲▼ 國策顧問、醫生詩人曾貴海因病逝世，享壽78歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國策顧問、醫生詩人曾貴海因病逝世，享壽78歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國策顧問、醫生詩人曾貴海今（6）日傳出因病逝世，享壽78歲，引起各界關注哀悼。海委會主委管碧玲發文指出，「驚聞曾貴海醫師辭逝的惡耗，十分哀痛！高雄的文化發展，曾貴海醫師貢獻卓著，對台灣文學發展更是台灣數一數二的前輩，萬分不捨，願他安息！」

曾貴海不僅是胸腔科醫師，更有著詩人的身分，同時也是台灣社會運動的前輩，也曾獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎榮譽。作為一名行動家詩人，曾貴海將自己對於歷史的反思、國家族群的關懷，濃縮成充滿力量與希望的詩詞，帶給人們光明，更以行動籌組台灣南社、推動衛武營都會公園，為台灣的國族發展找到方向。

在賴清德總統上任後，曾貴海也被聘為國策顧問，未料，今晨傳出因病逝世消息，享壽78歲。對此，管碧玲在臉書發文表達無限哀慟！她說，驚聞曾貴海醫師辭逝的惡耗，十分哀痛，高雄的文化發展曾貴海醫師貢獻卓著，曾醫師對台灣文學發展更是台灣數一數二的前輩，幾乎就是台灣客家文學的靈魂。

管碧玲表示，葉石濤前輩、曾貴海醫師，都是她從2000年開始為高雄的文化行政服務的時候，最支持她、是她最重要的導師。除了文學活動，她在文化局長任內，推動衛武營兩廳院計畫時，請曾貴海醫師支持，並請他協助說服生態保育團體支持，這是今天衛武營藝術中心誕生的關鍵。

「由於長期以來，高雄的NGO團體推動衛武營還我土地運動的訴求，都是主張要保留衛武營為自然公園，這也是曾醫師長期的理想。而推動衛武營藝術中心勢必需要硬體建設，這個方向首先需要曾貴海醫師的支持。」

管碧玲說，「記得當年曾醫師第一時間就答應支持，這是整個計劃很關鍵的一關，永遠感謝他。曾醫師化作千風，遺範永存，萬分不捨，願他安息！」

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