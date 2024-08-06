社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

▲醫生詩人曾貴海逝世，陳其邁不捨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國策顧問、醫生詩人曾貴海今（6）日傳出因病逝世，享壽78歲，引起各界關注哀悼。高雄市長陳其邁聞訊後深感不捨，除向曾貴海醫師的夫人致意，並指示市府文化局全力協助家屬處理後事。

曾貴海不僅是胸腔科醫師，更有著詩人的身分，同時也是台灣社會運動的前輩，也曾獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎榮譽。

▲國策顧問、醫生詩人曾貴海因病逝世，享壽78歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

作為一名行動家詩人，曾貴海將自己對於歷史的反思、國家族群的關懷，濃縮成充滿力量與希望的詩詞，帶給人們光明，更以行動籌組台灣南社、推動衛武營都會公園，為台灣的國族發展找到方向。

在賴清德總統上任後，曾貴海也被聘為國策顧問，未料，今晨傳出因病逝世消息，享壽78歲。陳其邁聞訊後，已跟曾貴海醫師的夫人致意。

事實上，陳其邁與曾貴海私交深厚，兩人亦師亦友，得知曾醫師過世消息後深感不捨，遺憾畢生投入文學、社運與民主運動的曾醫師去世，是台灣社會的一大損失。陳其邁也立即指示市府文化局全力協助家屬處理後事。

▲社運先鋒曾貴海醫師病逝，陳其邁不捨。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁後續也在臉書粉專發文表示，一早收到消息，畢生投入文學、社運與民主運動的客家詩人曾貴海醫師逝世，令人感到難過。曾醫師作為醫師、社運前輩，一直給他很多的引領與關懷，猶如指引方向的星光。

陳其邁表示，超過三十多年亦師亦友，當時一群人在黃文龍醫師診所的地下室暢談對故鄉願景，高屏溪、柴山、與衛武營自然公園，築夢、逐夢的情景，難以忘記。

他也感念，高雄史上的重要團體與事件都有曾醫師的身影，並以華、客、台三種語言持續創作不輟。曾醫師總不吝以行動，展現對這塊土地深厚的愛。