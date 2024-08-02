總統府國策、資政名單惹議　吳怡萱酸：賴清德把「國家當賴家」

▲民眾黨文宣部主任吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統府昨日公布資政及國策名單，然而，名單中赫見高齡98歲的賴清德舅舅童永、去年因MeToo事件而辭任的顏志發等爭議人士，外界也接連質疑此份名單的正當性。對此，民眾黨文宣部主任吳怡萱今（2日）表示，看到這名單，不只早餐要噴出來，簡直要吐血，並直言，賴清德根本就把「國家當賴家」。

吳怡萱提到，她今天早上看到最新公布的總統府資政、國策顧問名單，有高齡98歲的賴清德舅舅童永、賴清德恩師成大醫學院教授韓良誠、挺賴獨派大老吳澧培，還有去年被爆MeToo事件請辭資政的顏志發，班師回朝。

此外，吳怡萱指出，甚至連疑似非法賣藥的地下電台主持人（aka 賴總統大樁腳康銀壽），都被捧上國策顧問，看到這名單，她不只早餐要噴出來，簡直要吐血。

吳怡萱說明，總統府資政、國策顧問，顧名思義代表國家顏面，可向總統提出建言，然而賴清德的人事安排，根本就把「國家當賴家、國家當你家」。

吳怡萱直言，賴清德的字典裡沒有「內舉不避親」，反正我行我素我姓賴，這樣的行事風格從賴皮寮到現在，大家還會不了解嗎？

吳怡萱表示，「一個瘋狂的領導人終將帶領國家走向滅亡」，連資政、國策顧問都能變成酬庸、「塞人」的位置，毫不掩飾的告訴大家，台灣的未來就是「信賴保證」，這對台灣民主何其污辱，又對過去打著民主大旗、高喊愛台灣的民進黨，又是何其諷刺？

最後，吳怡萱感慨，難怪坊間已經聽到「國舅萬歲」、「有事沒事找春嬌」的閒語，你問我春嬌是誰？因為不能直呼國策顧問名號，只好找個代名詞了。