盤點資政、國策顧問6位爭議人選　黃揚明轟總統府：傲慢展露無遺

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統府1日公布新聘資政、國策顧問名單，遭外界揭露多位人選爭議背景，而總統府並未正面回應釋疑。對此，媒體人黃揚明今（5日）整理名單，點名6位爭議人選，其中不乏「賄選犯」曾因賄選入獄的前立委陳朝龍、「疑似非國民」曾放棄中華民國國籍的前立委莊和子。他批評，總統府完全不理外界質疑，難道是默認？上任2個多月，權力傲慢展露無遺，令人失望。

針對新聘資政和國策顧問爭議，總統府發言人郭雅慧並未正面回答，也未對爭議釋疑，僅重申資政與國策顧問名單，一方面廣納百工百業，從國內縣市到海外意見領袖都入列，希望借重經歷為中央與地方政策發聲建言，另一方面名單人選也涵蓋藝文、弱勢、公益、政治等專業人士，符合賴清德總統「民主大聯盟」精神，為國政提供來自不同面向的意見。

對此，黃揚明於臉書指出，上週總統府公布資政、國策顧問名單後，他整理有爭議者包括，「內舉不避親」的資政國舅童永、「Metoo可容忍」的顏志發回任資政、「恩師重如山」的資政韓良誠，他是賴清德昔日恩師。

黃揚明再指，還有「麻吉賣假藥」地下電台主持人康銀壽，曾因誇大食品療效獲緩起訴，仍被聘為國策顧問、「賄選犯入列」曾因賄選入獄的前立委陳朝龍，疑似在國策顧問名單，「疑似非國民入列」前立委莊和子，曾在2012年放棄中華民國國籍，仍被聘為國策顧問。

黃揚明說，結果總統府面對數天來的這些爭議，回應完全不理外界質疑。不但沒否認名單中的陳朝龍，就是賄選前科的前立委陳朝龍，也沒回應莊和子的國籍問題，難道是默認？

最後，黃揚明強調，麟洋配奪金是國家喜事，但不代表總統府就能迴避這些爭議人選的質疑聲浪，上任才2個多月，權力傲慢已展露無遺，實在令人失望。

總統府資政名單

田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛

沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁

姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅

陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永

黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷

顏志發、蘇貞昌



總統府國策顧問名單

王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天

余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一

李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄

林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民

柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水

康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海

張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆

陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍

陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森

黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信

趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥

盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰

顧忠華

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