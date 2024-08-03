賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統府1日公布資政、國策顧問名單後，遭外界批評有部分人士正當性不足，然而，媒體人黃揚明今（3日）再加碼爆料，國策顧問名單中有一位「陳朝龍」，疑似是曾犯下賄選罪的前立委，同時，放棄中華民國國籍的前立委莊和子也在名單中，不知此人以何資格獲聘任？黃揚明建議總統府應主動說明這些質疑。

總統府公布最新資政與國策顧問名單後風波不斷，先是去年遭爆MeToo事件，而請辭資政的顏志發今年班師回朝，藍委質疑，性騷案結案了嗎？此外，非法賣藥誇大療效的地下電台主持人康銀壽，2016年曾被台南地檢署處分緩起訴1年結案；2020年康銀壽駕車碰撞致闖紅燈穿越人行道男子導癱瘓，雙方和解，台南高分院依過失重傷罪判處4月徒刑、緩刑2年，此次也被列入國策顧問名單之中。

黃揚明今又再揪出，總統府這次公布的國策顧問名單中，有一位「陳朝龍」，因為總統府並沒有公布這些國策顧問的資歷背景，但，民進黨過去曾有一位同名同姓的前立委陳朝龍，若新任國策顧問是這位前立委陳朝龍的話，那總統府真的可以關門了。

之所以這麼說，黃揚明指出，民進黨前立委陳朝龍競選第七屆立委時，被指控利用端午節送茶葉及時任台北縣瑞芳鎮農會理事長娶媳婦時，以每人現金3萬元賄賂在場的里長。

黃揚明進一步說明，當中有7人收下、1人拒收，收錢的3人後來退回，最高法院維持高等法院更三審見解，判處陳朝龍有期徒刑3年2個月確定，並於2016年1月入獄服刑，2017年假釋出獄。

然而，黃揚明直指，本案的後續，是陳朝龍假釋出獄之後還向監院陳情，調查的監委高涌誠、趙永清還寫了一份調查報告為陳朝龍喊冤，建議最高檢察署研議非常上訴，引發司法界議論。

黃揚明強調，去年《選罷法》修法，曾因賄選被判有罪確定者，終身不得再參選公職，當時擔任民進黨主席的賴清德說，修法是要回應社會的期待，這是民主進步黨的責任。

因此，如果這位新任國策顧問就是有賄選前科的前立委陳朝龍，黃揚明質疑，那麼不就違背了賴清德主席去年主導修法的美意？

此外，黃揚明還發現，有另外一位可質疑的對象，也就是前立委莊和子，曾被報導已「放棄中華民國國籍」，但她也在本次新聘國策顧問的名單之列。

黃揚明強烈建議總統府應該主動說明，到底這位陳朝龍是不是同一人？以及，曾放棄中華民國國籍的莊和子為何有資格擔任國策顧問？她現在是否具有中華民國國籍？否則，這樣的遴聘實在荒謬至極。