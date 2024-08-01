▲府城之聲廣播電台董事長康銀壽（左）。（圖／記者林東良翻攝）

記者郭運興／台北報導

總統府今（1日）公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單不乏知名綠營人士，包括前行政院長蘇貞昌、謝長廷、前立委余天等。不過媒體人黃揚明表示，這份名單「似乎有行人地獄肇事者入選」，並貼出司法院新聞稿直接點名，出任國策顧問的《府城之聲》電台負責人康銀壽，因為他2016年不僅曾涉非法賣藥、誇大療效，被判緩起訴1年外，2020年還曾開車將闖紅燈行人撞到癱瘓，被判處「過失重傷罪」4月徒刑、緩刑2年。

根據司法院新聞稿指出，外號「志明」的《府城之聲》電台負責人兼主持人康銀壽，於2020年11月27日晚間於台南北區駕車，未禮讓行人優先，與闖紅燈穿越人行道的男子發生碰撞，該男重創癱瘓臥床、需人全天照料。事後，雙方雖達成和解，但台南高分院依「過失重傷罪」判處4月徒刑、緩刑2年。

另外，根據媒體報導，康銀壽也在2016年涉嫌非法賣藥，販售沒有健康食品許可證的食品，還在電台節目誇大療效，違反《健康食品管理法》。最終，台南地檢署偵結，康獲判緩起訴1年，並令6個月內向公庫繳交10萬元。

黃揚明在總統府公告資政顧問名單之後，也在臉書貼上名單，並在留言下方貼出司法判決連結，直接點名這份國策顧問名單，「似乎有行人地獄的肇事者入選」，引起各界討論。

▼黃揚明貼出新任國策顧問康銀壽撞癱行人，當時的司法新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

總統府資政名單

田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛

沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁

姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅

陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永

黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷

顏志發、蘇貞昌



總統府國策顧問名單



王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天

余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一

李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄

林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民

柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水

康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海

張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆

陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍

陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森

黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信

趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥

盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰

顧忠華

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