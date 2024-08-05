低壓逼近「雨區最大時間」曝　父親節午後大雨攪局

▲低壓帶影響，天氣不穩定，西半部山區及嘉義以南可能出現午後雷陣雨，雨勢明顯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，受低壓帶及其水氣影響，今（5日）午後降雨有比較大的雨勢，西半部山區及嘉義以南午後雷陣雨的雨勢明顯，明日下雨時間增加，且中南部山區可能有局部豪雨，周三低壓帶接近，整個西半部都有降雨情形，但沒下雨仍高溫悶熱，外出注意防曬防中暑。

氣象署預報員朱美霖表示，目前台灣位處於大低壓帶的環境，低壓範圍從台灣東方到日本南方以西，季風低壓環流有些雲系消消長長，對台灣影響到周三，可能帶來偏向北風的風量，也會造成夜晚、清晨有降雨情形。

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▲今、明兩天降雨預測。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，朱美霖指出，低壓帶從今天起一直到周三都在台灣附近，今清晨到上午略影響到陸地，但降雨情形跟範圍都不大，但午後中南部及部分山區有局部雷陣雨，尤其在嘉義以南及南部山區，雨勢較大，可能延續到晚間。

她表示，明日白天及午後降雨有增多一些，包括苗栗以南、南部地區的雨勢較大，中南部山區可能有局部的短延時豪雨。周三低壓帶距離台灣比較靠近，北風帶來水氣較多，午後易有大雨甚至豪雨，整個西半部比較不穩定，都有降雨情形。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖說，周四隨著台灣受到西南風的影響，清晨到上午中南部地區有零星降雨，其他地方仍以午後降雨為主。周五低壓略減弱，因此周五到周日有微弱西南風，中南部在夜晚到清晨有降雨機率。

溫度方面，朱美霖指出，沒有下雨時候高溫炎熱，各地高溫33到36度，尤其在近山區平地、盆地或花東縱谷一帶，由於海陸風調節比較不佳，白天氣溫容易上升到比較高，大台北有機會來到37度以上高溫，相當悶熱。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

低壓帶是否有熱帶系統發展？朱美霖說，日本南方海面到台灣東方都是大的低壓帶環境，也就是季風環流圈，預測發展出熱帶系統或低氣壓還需要一段時間組織，現況看到結構是比較鬆散的，沒有明顯組織，氣象署會持續觀察。