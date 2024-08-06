父親節超商賣蘭花！他困惑「我沒跟上潮流？」內行揭花語：像爸爸

▲石斛蘭又名「瀑布蘭」、「倒吊蘭」。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場）

網搜小組／閔文昱報導

父親節即將到來，相信許多人想選擇一份既傳達心意又不失莊重大氣、適合給爸爸的禮物。對此，有網友發現，現在超商開始販售蘭花，不少人也會順道買一束準備送給爸爸，讓他相當納悶「還真的沒聽說過父親節要送蘭花的，這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」貼文一出，也釣出內行人解答了。

一名網友在Dcard發文表示，他近日在逛小七的時候，發現櫃檯區放了一些蘭花，結帳時也看到有人順道就買了一束，事後才得知，原來是因為父親節的關係開始賣蘭花，不過這也讓他好奇，過去只聽過過年還有祝賀親友開店才會買一大盆蘭花，「還真的沒聽說過父親節要送蘭花的，每年都是在看各種刮鬍刀…還是這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」

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▲有網友發現，為歡慶父親節，超商竟開始販售蘭花。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「還真的沒聽說過有送蘭花這種習俗」、「情人節賣玫瑰、母親節賣康乃馨，現在父親節賣蘭花，小七快變成花店了」、「我還以為父親節要送太陽花，爸爸像太陽之類的」、「我聽店員說每間店只分到四株，所以要買要快」、「什麼時候父親節要送蘭花了」。

其中，也有知情網友出面解答，「歐美一直都有父親節送蘭花的習俗喔！因為石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說是因為石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。」