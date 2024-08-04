歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

▲近65年有9個颱風在父親節前後侵台。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

夏天是颱風好發季節，氣象專家林得恩今（4日）指出，歷年來，父親節前後來襲的颱風，威力驚人，都帶來相當嚴重的損失與災情，今晨最新各國數值模式來看，今年父親節應該是safe（意指安全）。中央氣象署表示，短時間無熱帶系統發展的跡象，至少等到下周後期再觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」發文，彙整近65年來（1960至2023年）父親節前後侵台的颱風統計列表，共有9個颱風，包括2009年的莫拉克颱風、2015年蘇迪勒颱風，都對台灣造成重大影響。

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林得恩表示，根據氣候資料統計，歷年來，父親節前後來襲的颱風，威力驚人，破壞力強，也都帶來相當嚴重的損失與災情。1年365天當中，8月8日至8月9日，是台灣發布陸上颱風警報次數最多的時段。

他解釋，8月份本來就是颱風豪雨好發的季節，在此時期，大氣或海洋環境都提供非常適合颱風形成及發展的有利條件，加上環境駛流場導引氣流的配合，台灣過往歷史颱風侵襲的個案，許多顯著颱風所肇致的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生。

至於今年父親節是否有颱風，林得恩表示，從今晨最新各國數值模式結果來看，應該是safe，並無擾動或颱風接近台灣的訊號。

氣象署預報員葉致均說，目前在日本南方海面是個大低壓，還需要一段時間做整合，短時間無法生成低壓系統，各國預測資料顯示雖在低壓環流有熱帶系統發展的機會，但發展強度並不強，至少等到下周後期再觀察。