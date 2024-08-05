父親節限定！只要小孩講這句話...爸爸100元遊宜蘭童玩節

▲父親節限定，爸爸100元遊宜蘭童玩節＋贈DIY體驗券。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鼓勵爸爸與小孩共遊宜蘭童玩節，2024宜蘭國際童玩藝術節在8月8日父親節當天推出優惠活動，只要在各票口同行的孩子對爸爸說「爸爸我愛您」，父親即可享有「兒童券」100元入園的優惠，親子一起輕鬆遊童玩節，8月8日、9日兩天並加碼贈送88張的木藝、紙藝DIY體驗券，親子一起在工藝師的指導下手作童玩，共創難忘的父親節回憶。

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宜縣府為感謝全天下的爸爸為家庭辛苦的付出，在8月8日(週四)父親節當天推出孩子大聲說「爸爸我愛您」，父親可以和小孩除了同享宜蘭國際童玩節「兒童券」100元入園的優惠，並再加碼，只要8月8日、9日兩天，在童玩節現場拍照打卡上傳臉書或IG，早上9:30起在園區前後方服務台，可兌換「童玩時光機」童玩工坊價值150–300元木作或紙藝體驗券，每天共88張、打卡一次送兩張，由童玩達人親自現場教授紙藝及木製童玩，歡迎全家大小一起來童玩節過父親節，為親子留下夏日最美好的回憶。

2024宜蘭童玩節「童玩的多重宇宙」園區多項設施，適合親子一起同樂，有專為幼童設計的「童心水世界」親子可共享戲水樂趣，以及「童話宇宙」進入經典故事的多重小宇宙，「魔方樂園」結合AI互動裝置的科技展館，「童玩時光機」展出跨時空的千件童玩。

親子也可以免費體驗龍舟、風帆、獨木舟等河域活動，還有星際漫遊踩街、夜間魔幻光影秀，以及寰宇市集匯聚異國風情的文創攤商。每天並有精彩的演出節目，8月5日至8日國際級專業亮點團隊安排九天民俗技藝團演出，8月9日至11日配合情人節分別有流行、民歌、鄉土音樂會；本週國外民俗團隊有塞爾維亞、玻利維亞、日本、菲律賓、印尼、比利時、法國、秘魯、立陶宛等國家團隊。世界冠軍雜耍則是由曾獲國際馬戲節冠軍的「Living Life」，帶來扯鈴、雙人特技、立方體等演出。更多資訊請上官網https://www.yicfff.tw/ 或臉書https://www.facebook.com/YICFFF查詢。