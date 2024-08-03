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蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖　推廣新屋百年石滬

▲蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖

▲蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

颱風凱米過境後，各地受損災情頻傳，桃園新屋傳承百年的蚵間石滬是否受到破壞，連日來，引發地方關注。桃園市副市長蘇俊賓於臉書Po文報告凱米颱風對石滬造成的影響，其中僅3號石滬有一小部分破口，桃園石滬協會也已於近日完成修復。

▲蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖

▲桃園石滬協會管理維護百年石滬，不遺餘力。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓特別讚嘆，這些石滬是先人就地取材，利用流傳下來的三角砧工法，搭建出來的海上長城，展現了先人的智慧，並再次證明了祖先建築這「海上長城」的堅固性。除此之外，蘇俊賓也在臉書分了自己手繪的石滬地圖。▲蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖

▲蘇俊賓關心蚵間石滬是否受到凱米破壞？

他表示「俯視圖真的太精彩了，絕對不輸澎湖的雙心石滬！」每一個石滬還有專屬的名字，介紹每個石滬的發展背景和當年的經營者，希望讓大家更深入了解這些珍貴的文化資產。這些手繪插圖也引起迴響，有網友留言：「身為桃園人一定要認識這裡。」，石滬協會也特別回應感謝蘇副市長的推薦。

▲蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖

蘇俊賓2日強調，這些石滬不僅是文化資產，更是生態資產，是真正的桃園驕傲。目前經營管理百年石滬的許家已傳承至第7代，令人欣慰的是，後代們仍然有意願積極的參與這項文化保存的工作，從先人的智慧到當代的修復努力，都體現了文化保存與生態永續的精神。他特別推薦大家參加桃園石滬協會的「蚵間石滬捕魚趣」活動，親身體驗石滬修復以及牽網或手叉網捕魚的樂趣。

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