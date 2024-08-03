傳茶及飲料作物改良場遷至嘉義？　蘇俊賓：對北部茶產業帶來衝擊

▲傳茶及飲料作物改場遷至嘉義？蘇俊賓喊話：不要走。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市楊梅區的農業部茶及飲料作物改良場，3日舉辦慶祝改制周年(原121週年)場慶。副市長蘇俊賓蒞臨場慶活動指出，近期有傳聞稱茶及飲料作物改良場總場將遷至嘉義，這對北部及桃竹苗地區的茶產業帶來重大衝擊，強調市府將與茶改場在未來的合作更加緊密，為台灣和桃園的茶產業創造更多的機會和競爭力。

▲位於桃園市楊梅區的農業部茶及飲料作物改良場。（圖／農業局提供）

蘇俊賓說，茶及飲料作物改良場創立於1903年，是台灣唯一專責輔導茶及飲料作物產業的機構。隨著改制後的研究領域擴大至飲料作物，改良場在全台各地設有分場，並以其豐富的歷史背景與專業技術在推動茶產業中扮演重要角色。桃園的許多優質茶葉產品，例如拉拉山高山茶、龍潭東方美人茶、桃映紅茶等，都有賴茶改場的專業技術支持，茶改場的貢獻可謂不可或缺。

▲茶及飲料作物改良場週邊有大片茶園。（圖／農業局提供）

針對傳聞稱茶及飲料作物改良場總場將遷至嘉義？蘇俊賓力陳下列要因，支持茶改場續留桃園，分別是：桃園身為科技大城，其研發能力與茶改場需求相輔相成，改良場的留駐將進一步強化技術合作，創造更大的產業效益。此外，茶改場在桃園已經深耕多年，無論是人才與技術，與地方茶產業和茶文化建立了深厚的連結，繼續留在桃園將有助於這一傳統產業的永續發展。

蘇俊賓指出，產值向來不是主要的考量，而是能不能落實研發能量發展和留住人才，他打趣地說：「如果只以規模來論總場的設定地點，那麼等到台北南海路上林試所遷上嘉義阿里山，我們再來討論茶改場的遷廠問題。」此話一出，引發現場哄堂大笑。

蘇俊賓肯定茶改場不斷提升茶葉品種及技術，並積極拓展茶葉相關副產品的研發，例如保養品、香水及環保貓砂等。他表示，茶改場與桃園市政府農業局將在未來的合作中更加緊密，攜手迎接下個甲子，為桃園茶產業創造更多的機會和競爭力。

蘇俊賓以及在場的立法委員涂權吉一致呼籲，茶及飲料作物改良場應續留桃園，讓茶葉歷史、技術與產業需求在此地延續發展，為桃園茶產業注入新的生命力。包括農業部政務次長胡忠一、農糧署副署長黃昭興、茶及飲料作物改良場場長蘇宗振、衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富等，共同見證茶及飲料作物改良場的悠久歷史與光輝未來。