桃園營養午餐蔬果農藥殘留「合格率降低」　蘇俊賓揭抽驗盲點

▲針對農糧署日前公布六都營養午餐蔬果農藥殘留合格率，其中桃園市為93.3%，副市長蘇俊賓今在臉書上發文點出抽驗盲點是關鍵。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對農糧署抽查六都營養午餐蔬果農藥殘留合格率，桃園市副市長蘇俊賓今（3日）在臉書發文指出，桃園市自去年起便特別針對農糧署標注高風險，市府曾稽查過有超標項目加強稽查，找到不適合蔬菜通路，透過記點汰除機制檢討，發現不合格都是外縣市供應商，桃園在地蔬菜品質則相對穩定，市府亦力推選用在地食材。蘇俊賓認為，每個縣市做法都不同，出來成果也不同，不同縣市似乎不適合拿來就最後的數據來比較。

農糧署公布營養午餐蔬果農藥殘留合格率檢測結果，由高至低排列，2022年數據為台南98.99%、新北98.68%、台北97.64%、高雄97.56%、桃園95.92%與台中95.86%；去年則是新北100%居冠，依序為台北99.22%、台南97.35%、高雄97.01%、台中96.24%與桃園的93.3%。

針對檢測結果，蘇俊賓今天在臉書附上報導截圖發文指出，對桃園而言，這不見得是負面新聞，雖然有持續努力的空間，但也必須肯定同仁的努力，因爲各縣市每年的稽查檢驗能量大概200個上下，如何善用有限的採樣與檢驗資源，每個縣市做法不一樣，如何決定「抽檢原則與標準」，則看各縣市政府在乎的策略。

▲桃園市副市長蘇俊賓關心在地蔬果農產品質。（資料照／市府新聞處提供）

蘇俊賓解釋，桃園從去年開始特別針對農糧署標注的高風險以及過去曾經稽查有超標的項目加強稽查，抽驗的能量集中在這幾個項目，包含豆薯、青江菜、小松菜、甘藍、大白菜、馬鈴薯、牛蒡、甜椒、白蘿蔔、油菜等，也的確找到一些不適合的蔬菜通路，透過落實記點汰除機制檢討，發現不合格的全部都是外縣市供應商，桃園在地蔬菜的品質相對穩定，市府今年推營養午餐食用在地食材。

蘇俊賓坦言，呈現在最後的合格率也許不夠好看，但做法相對紮實，也才落實「保障學童食品安全的初衷」，市府追求的是找到潛在的問題點，未來仍希望在嚴格標準下，合格率越來越高。對於市府來說，找到潛在風險才得以加強源頭管理，至於抽樣是關鍵，每個縣市做法不同，出來的成果也不同，有些縣市是普遍抽樣，部分縣市，抽測有機蔬菜，「在這樣的情況下，不同縣市似乎就不適合拿來就最後的數據比較」。