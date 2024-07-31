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人生第一次！普濟堂百年遶境　蘇俊賓扛神將上陣

▲普濟堂百年繞境，蘇俊賓親扛神將上陣

▲普濟堂百年繞境，蘇俊賓親扛神將上陣。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

地方政壇人士出席廟會慶典，扛神將，可說是相當難得！桃園市大溪普濟堂慶關聖帝君聖誕，舉辦盛大的遶境及祝壽慶典活動，吸引眾多信眾參與。桃園市副市長蘇俊賓於臉書貼文指出，7月29日除一早前往普濟堂參香，點燃起馬炮後一同扶轎遶境，下午也在大溪老街區親自扛起神將，與當地社頭一同遊行，展現對傳統文化的支持與參與。

▲普濟堂百年繞境，蘇俊賓親扛神將上陣

蘇俊賓說，沐浴在全身汗水中的「扛神將」，心中盡是喜悅。人生第一次，終於能在關聖帝君聖誕，普濟堂遶境的大日子，扛著神將順風耳將軍，走在大溪的街上，心裡，真的有點感動。想像著這一百多年來的傳統，一代傳一代，而他也從旁觀的小朋友，成了參與這項傳承的一份子。

▲普濟堂百年繞境，蘇俊賓親扛神將上陣

蘇俊賓回想起，爺爺早年在大溪教書，住在老街上，大溪每年的普濟堂遶境，他從小就有參與到的，小時候，對著巨大的大仙尪（神將），總覺得充滿神秘感，一方面敬畏，另一方面也好奇裡頭的構造，每年熱鬧的時候，總忍不住多看幾眼。

▲普濟堂百年繞境，蘇俊賓親扛神將上陣

今年，他終於有機會一探究竟！謝謝嘉天宮、同義堂的夥伴，及手把手指導他的廖振偉副主委、張書武總幹事兩位老師，在這二、三個月來，指導他參與大夥夜練，協助他圓夢。對於親身參與桃園的這項重要民俗活動，內心感動如同波濤，遶境過程中陣陣湧現。

蘇俊賓表示，要扮演大神將走在街上真是不簡單。普濟堂百年繞境是大溪各社頭、居民、商家，自發性的分工合作傳承下來，尤其連結了桃園各宮廟的情感，絕對是台灣屬一屬二精彩，市府會和廟方一同努力，爭取成為國家第24個重要民俗認定。

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